Az elmúlt hetekben Al Pacinótól volt hangos a sajtó. A színész 83 évesen lett újra apa, ám nem ő az egyetlen férfi, aki ilyen idősen vállal gyereket, vannak akik rajta is túltesznek. A világ legöregebb "kispapái" követeznek!

Al Pacino a héten jelentette be, hogy megszületett a kisfia, kollégája, Robert De Niro hetedik gyermeke pedig májusban látta meg a napvilágot. A két sztárt ezzel a legidősebb apák közé sorolhatjuk, ám nem ők a csúcstartók!



James E. Smith

A világ legidősebb édesapja elmúlt 100 éves, amikor - feltehetőleg az utolsó - gyermeke született. James E. Smith illinoisi prédikátor volt. Az állította, hogy 1951-ben, 101 évesen lett ismét apa. Felesége, Anna Smith ekkor volt 38 éves. A prédikátor kora azonban vitatható, egyes dokumentumok szerint 15 évvel fiatalabb volt, mint mondta.

Ramjit Raghav

A második legidősebb férfi, aki gyermeket nemzett az indiai Ramjit Raghav volt. 94 éves volt, amikor 2010-ben megszületett az első fia, Karamjit, ám itt nincs vége, a család tovább bővült, 54 éves felesége újra fiúval ajándékozta a férfit. Raghav, aki egész életében földművesként dolgozott azt mondta, Isten akarata az, ami velük történt. Hivatalos feljegyzések a gyermekek születéséről azonban nincsenek.

Les Colley

A 92 éves Les Colley Guinness-rekorder lett kilencedik gyermeke születésével. Az Oswald nevű fiúval a harmadik felesége ajándékozta meg. Az asszonyt csak egy évvel korábban ismerte meg. Colley aktív életet élt egészen 1998-ig, abban az évben halt meg tüdőgyulladásban, négy hónappal a századik születésnapja előtt.

Mahmoud al-Adam

Mahmoud al-Adam 92 éves volt, amikor 2017-ben megszületett a 13. gyermeke. A gyermekáldásról a Times of Israel című újság is beszámolt. A 42 éves anya, Abeer és a szépkorú apa a kislánynak a Tamara nevet adta. Mahmoud első felesége meghalt, ezután vette feleségül Abeert.

Idős Julio Iglesias

Julio Iglesias legendás spanyol énekes édesapja, az idős Julio Iglesias 2005-ben, 90 évesen halt meg szívrohamban. Halála előtt 5 nappal tudta meg, hogy újra apa lesz, felesége, a 42 éves Ronna Keith gyermeket vár. Az idős férfi legendás nőcsábász hírében állt, egyébként nőgyógyászként dolgozott.

Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone egykori Forma-1-es mogul 89 éves volt, amikor 2020-ban megszületett negyedik gyermeke, Ace. A kisfiú az első gyermeke Fabiana Flositól, aki a szüléskor 44 éves volt. Ecclestone-nak három gyereke született két korábbi házasságából: Tamara 38 éves, Petra 34, Deborah pedig 68. Az üzletember korábban azt nyilatkozta, hogy sokkal több ideje van a gyerekére most, mint korábban, és reméli, hogy minél több időt tud eltölteni a fiával. Nem zárta ki azt sem, hogy a kisfiúnak testvére legyen.

Bár sehol nincs megszabva, hány éves korig vállalhat egy férfi gyereket, az egészségügyi kockázatokkal nem árt számolni. Az apa életkora is fontos tényező a születendő gyermek egészségének szempontjából. Az ondósejtképződés az idő előrehaladtával változik, mutálódik. Évente körülbelül két új mutációval lehet számolni. Minél idősebb tehát egy férfi, annál több a mutáció is. Egy idős férfi gyermekénél nagyobb eséllyel alakul ki üvegcsontúság, törpeség, de a szív fejlődésének különböző rendellenességeivel számolni kell. Fennáll az idegrendszer fejlődésének rendellenessége is, ennek következtében pedig nagyobb az esély az autizmus és az epilepszia kialakulására.