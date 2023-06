A Szomszédok színésznője, Ivancsics Ilona sikeresen működtete az Ivancsics Ilona és Színtársai nevű magánszínházát. Aztán jött a Covid-járvány, majd a színésznő 15 év házasság után elvált, és ez az üzletét is komolyan érintette. Férje, Péter volt a marketinges és a pénzügyes. Ilona mindent megtett, hogy egyedül is működtetni tudja az üzletet, ám be kellett látnia, hogy erre nincs esélye. A pénz elfogyott, a társulat pedig feloszlott.



Ilona a Facebookon árulja színháza kellékeit. A posztot a Borsonline szúrta ki.

"Színházasok figyelem! Most számolom fel a díszlet-, jelmez-, kellékraktárt, ha szükségletek van valamire, ami a színház-csináláshoz kell, biztos akad nálam. Írjál bátran, visszahívlak"- írta a színésznő a fotókhoz.

A lap megkérdezte a színésznőt is, mi a kiárusítás pontos oka.

"Nincs mit titkolnom, a régi állapotában a színházat nem tudom továbbvinni. A tartalékaim elfogytak, a nulláról kell most újrakezdenem! 15 év emlékei kerülnek most kiárusításra, melyeknek nem csak anyagi értelemben véve értékesek. Az eszmei értékük megfizethetetlen. Minden jelmezhez kötődésem van, de el kell engednem őket, nincs mese. Az elmúlt másfél évtizedben nagyszabású előadásaink voltak, rengeteg jelmez, díszletelem, bútor kerül most eladásra már, ha elviszik. És van egy komplett összecsukható, 150 férőhelyes nézőterem is, takaró falakkal... Nagyon profi cucc. Remélem minél több mindent sikerül értékesíteni. Ami megmarad, azt felajánlom rászoruló színházaknak" - válaszolta a színésznő.