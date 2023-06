Az időjós nem maradt feladatok nélkül, saját üzletében továbbra is dolgozik, ám sokkal jobban érzi magát, mint korábban.

"Remekül érzem magam, lekerült rólam a stressz egy része és az a felfokozott készenléti állapot, amivel a mindennapi tévézés is együtt járt. Ugyanakkor be kell ismernem, hiányzik is, harminc évet azért nem lehet csak úgy kitörölni, nem múlik el nyom nélkül. Ha nem is óráról-órára, de most is követem az időjárást, mert továbbra is érdekel és foglalkoztat" - mondta el Noémi a Blikknek, ahogy azt is, hogy szívesen áll be boltjának pultja mögé és az utóbbi időben többet is sportol, ami az ízületei miatt is jót tesz neki.