A légtornáyz egykor teljesen más területen kereste kenyerát. Pornófilmesként dolgozott, amire nem büszke, de mivel az is ő volt, a múltja része, amiért felelősségget vállal, nem is fogja letagadni fia előtt, amikor már elég nagy lesz ahhoz, hogy erről is beszélgessenek.

Sáfrány Emese addig is minden nap megkérdezi gyermekét, hogy telt a napja, milyen volt a bölcsődében, mert azt szeretné, ha fia később is őszintén beavatná őt a dolgaiba.

"Én olyan anyuka szeretnék lenni, akinek a véleményét még a csajozásban is kikéri a gyermeke. Szerintem ezt már most meg kell alapozni" - mondta el a Blikknek a világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok légtornász, aki nem büszke felnőttfilmes múltjára, de arra igen, hogy tudott váltani és választott hivatásában komoly eredményeket ért el. Szerinte ez jó példa lehet gyermeke előtt is, ráadásul a múlt felvállalásával felelősségvállalásra is tanítja őt.

"Nyilván az egy más kérdés, hogy ő hogyan kezeli, ha esetleg miattam bántják az iskolában, de abban bízom, hogy sikerül megtanítani arra, hogy megfelelően kezelje majd az esetleges konfliktusokat" - mondta el a lapnak Sáfrány Emese.