Az egyedülálló anya a Ripostnak beszélt arról, hogy szerinte miért fontos az önfejlesztés és a pozitív gondolkodás. Szerinte nemcsak a testet, de a szellemet is fejleszteni kell, ő ezen van, és boldog, hogy ezt meg is tudja tenni, de nem csak önmaga miatt.

"Nem csak magam miatt csinálom, hiszen van egy kétéves fiam, akire gondolnom kell. Szeretném, ha azt látná, hogy az anyukája erősen, tettre készen ugrik neki egy-egy problémának és nem elkeseredetten a sarokban ücsörög. Úgy vélem, jobbnak és tudatosabbnak kell lennünk" – osztotta meg érzéseit az édesanya, hozzátéve, hogy a negatív történésekben is mindig azt keresi, hogy mit tanulhat belőle.

"Nem okolok senkit... Kijelenthetem, jelenleg elégedett vagyok az életemmel, semmin nem változtatnék" - mondta el az interjúban, melyben a jövőbeni terveiről így mesélt:

"Most egyébként egy nagyon izgalmas időszak vár rám a munkában, és a vállalkozásom életében is. Szervezem a légtorna tábort is, ahova persze Nolen is elkísér majd. Nagyon élvezi, hogy 30 lány veszi körül és már most incselkedik velük."