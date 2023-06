Az ütközést kísérő hangos csattanásra több lakó is felfigyelt, többen illegális gyorsulási versenyre gyanakodnak - tudta meg a Metropol. Erre utalt az a hatalmas hangzavar is, ami a balesetet megelőzően verte fel az óbudaiakat, akik előbb az óbudai McDonald's parkolójában hallották a motorzúgást, majd száguldozások zaja hallatszott a többsávos Szentendrei úton, egészen a Csillag Centerig.

Egy helyi lakos arról számolt be a lapnak, hogy minden hétvégén a McDonald's parkolójában gyülekeznek, bőgetik a motorjaikat. Egy másik óbudai szerint a mostani karambol idején is gyorsulási verseny zajlott. „Az igazán elkeserítő, hogy azok, akik ezt a szabálytalanságot elkövetik, nemcsak veszélyeztetik mások életét is, de ezrek pihenését is lehetetlenné teszik puszta szórakozásból" – fejtette ki véleményét.

A környéken élők szerint ez már sok éve így megy, nemcsak a hét végén, de időnként hét közben is.