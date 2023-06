Az enyhének tűnő tünetek miatt hajlamosak vagyunk elbagatellizálni a szénanátha jelentőségét, ám a nem megfelelő kezeléssel nemcsak a rossz közérzetet, hanem a szövődmények kialakulását is kockáztatjuk. Dr. Augusztinovicz Monika, a Budai Allergiaközpont allergológus, fül-orr-gégész orvosa a személyre szabott terápia fontosságára hívta fel a figyelmet.

Szövődményes panaszok

Jellegzetes panasz az allergiás orrdugulás, ami miatt a szénanáthás betegek gyakran szájon át lélegeznek. A kellemetlen tünet így azonban már nem csak az éjszakai pihenést zavarja, de a tartósan nyitott szájon át történő légzés elhúzódó alsó légúti hurutot is okozhat. A nem megfelelően kezelt allergia kellemetlen szövődménye lehet krónikus orrmelléküreg-gyulladás, illetve a PND, un. postnasal drip kórkép, melynek során az orrmelléküregekben képződött váladék garatba történő visszacsorgása miatt a betegnél krónikus köhögés jelentkezik. Az elhúzódó allergiás panaszok miatt fülfájdalom, középfülgyulladás is jelentkezhet. Szénanáthás betegeknél, az allergia szövődményeként kialakulhat asztma. Allergiás asztma esetén pedig a szénanáthás tünetek megfelelő kezelése elengedhetetlen a betegség kontrollálásához.

Ezért késik a diagnózis

A szénanáthás tünetek gyakran összetéveszthetők a megfázásos panaszokkal. Nyáron is lehetünk náthásak, a két betegség közt azonban alapvető különbségek vannak. Az allergia kiváltója az allergén. A tünetek jelentkezhetnek egész évben, ez esetben az allergének valószínűleg a lakáson belül keresendők, a leggyakrabban poratka, háziállatok szőre, vagy penészgomba lehetnek. A szezonálisan kialakuló panaszokat pollenek okozhatják. Ilyen esetben az allergiás tünetek: tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, köhögés tipikusan az év egy adott időszakában, az allergén növény virágzásának idején jelentkeznek.

A leggyakoribb és talán legismertebb allergén növény a parlagfű, melynek pollenszórása augusztus közepétől szeptember közepéig éri el csúcsidőszakát.

A felsorolt panaszok esetén az allergén bőrteszttel, vagy vérből végzett vizsgálattal könnyen azonosítható. A bőrteszt során a bőr felszínére cseppentik az allergént, majd kis karcolással segítik annak bőrbe való bejutását. Azon anyag körül, melyben található allergénre az illető allergiás, duzzanat és vörösség alakul ki amellett, hogy viszketés jelentkezik.

Az allergén azonosítása után a kezelőorvos összeállítja a személyre szabott kezelési tervet, illetve hasznos tanácsokat kaphatunk a mindennapokhoz, melyek segítségével a gyógyszeres kezelés még eredményesebbé tehető.

Személyre szabott kezelés

Az allergiás tünetek egyéntől függően változnak. Sok allergiás beteg tapasztalta már, hogy tünetei akár szezononként is eltérő erősséggel jelentkeznek. Ilyen esetekben a szakorvos mindig az adott állapotnak megfelelően módosítja a szükséges gyógykezelést, egyénre szabottan választja meg a tünetek csillapítására leginkább alkalmas szereket és állítja be a megfelelő dózist. Az allergia a beteg egész életére kihat, a nem megfelelően kontrollált betegség az életminőséget is jelentősen rontja. Jól beállított, személyre szabott terápia mellett azonban az allergiás tünetek jelentősen enyhíthetők.