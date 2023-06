Pénteken nagyon kiegyensúlyozott és harmonikus napra számíthatsz. Nagyon szép és támogató fényszögek segítenek, hogy igazán jól alakuljon most minden.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Hagyd, hogy mások is érvényesüljenek melletted! Mostanában igencsak felvetted a megmondó ember szerepét, és ez bizony nem mindig jön be a környezetednek. Ha valódi, példamutató vezető akarsz lenni, ehhez vállalnod kell a felelősséget is!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Valaki olyan dologra akar rávenni, ami ellenkezik az elveiddel és a tisztességgel. Bármi is legyen ez, ne menj bele! Lehet, hogy erős nyomás alá kerülsz ez ügyben, ezért készülj fel, és tarts ki a véleményed mellett. Ne engedd, hogy bárki is felhasználjon a saját céljai elérése érdekében.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr még az Ikrek jegyében jár pár napig, ezért most nagyon ügyesen forgatod a szavakat, gyakorlatilag bárkit könnyedén meggyőzöl bármiről. Az nem baj, ha a céljaidra használod ezt a képességet és energiát, de fontos, hogy ne élj ezzel vissza...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Pénteken valaki manipulálni akar, így figyelned kell, hogy időben észrevedd a jeleket. Ügyelj ugyanakkor arra, hogy amikor visszavered a támadást, ne kapd fel a vizet, inkább legyél minél tapintatosabb és kíméletes, de egyben határozott is. Ne adj a másik a kezébe adu ászt azzal, hogy udvariatlanul reagálsz...

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Pénteken sajnos negatív tapasztalattal gazdagodsz valakivel kapcsolatban, ami ugyanakkor mégsem lep meg olyan nagyon, mivel talán eleve nem voltak különösebb elvárásaid az illetővel szemben, és számítottál ilyesmire az irányából. Mégis, amikor mindez bekövetkezik, kicsit csalódott leszel. Nem bánkódj rajta, nem ér annyit.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Pénteken az Univerzum jeleket küldhet neked a környezetedben zajló eseményeken vagy embereken keresztül, amik vagy akik valamilyen kapcsolatba kerülnek veled. Figyelj jól, legyél nyitott és ne feledd: ami előtted van, nem biztos, hogy az, aminek látszik... - írja az Astronet.

