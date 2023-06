Varga Csaba nagyváradi hegymászó pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók, azaz serpák segítsége nélkül indult el a pakisztáni Himalája hegycsoportban fekvő hegycsúcs, a Nanga Parbat meghódítására. A csúcsot június 30-ig szeretné elérni. Eddig két sikeres aklimatizációs körön van túl.

A Hazajáró Facebook-oldalán szerda délután arról adott hírt, hogy Varga Csaba két akklimatizációs kört sikeresen teljesített. A hegymászó június 18-án hajnalban indult a 4200 méteren fekvő alaptáborból és a Kinshofer-falon keresztül helyi idő szerint 9:30-kor elérte a 6050 méteren lévő 2-es tábort, ahol két éjszakát is eltöltött. Június 20-án, kedden 8:30-kor tovább indult és egy technikai szempontból kevésbé nehéz, de meglehetősen hosszú hegyoldal megmászása után 13:30 körül felért a 6750 méteres magasságon fekvő 3-as táborba, ahol a meredek fal miatt másfél órán át ásta magának a sátorhelyet.

"Nagyon szépen látszik innen a csúcs. Hatalmas lejtők, gigászi meredek falak, nagyon mély völgyek. Barátságos és fenyegető is egyben. De gyönyörű!" Így jellemezte a Hazajárónak a Nanga Parbat masszívumát Csaba a 3-as táborból.

Egy viharos éjszaka után ma reggel aztán visszaindult az alaptáborba, ahova helyi idő szerint 15 órakor le is ért. Ez most egy nagyon jó akklimatizációs kör volt!" - idézték Varga Csabát, aki pár nap pihenés után elindul a 8125 méteres magasságban lévő Nanga Parbat csúcstámadására.