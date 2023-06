Saját kertjében lőtt egy szelfit Bíró Ica, amit ki is posztolt közösségi oldalára. A követői közül többen nekiestek, mondván, retusálta a képet, nem is most készült, plasztikai műtéteknek köszönheti az alakját, és amúgy is, az ő korában minek mutogatja magát...