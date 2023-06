Egy nyári vakáció alatt minden és mindenki kicsit más, szabadabb, különlegesebb, így aztán a szerelem is, ami csak forróbbá válik attól, hogy tudjuk: véges az ideje. Nem csoda hát, hogy a filmesek szeretnek erről a különleges helyzetről mesélni, az alábbi alkotásokban igazán emlékezetes módon.

Római vakáció (1953)

Hol lenne jobb nyaralni, mint Rómában, és hol lenne jobb szerelembe esni, mint az Örök Városban? A romantikus filmek nagy klasszikusában a főszereplő hercegnő persze nem nyaralni, hanem hivatalos látogatásra érkezik Rómába, de megszökik az aranykalitkájából, így igazi vakációvá lesz számára a kaland. Egy újságíró meglátja a nagy sztori lehetőségét a szökött hercegnőben, de aztán az ellenálhatatlanul bájos Audrey Hepburn elkezd többet jelenteni az ellenálhatatlanul sármos Gregory Peck számára.

Dirty Dancing – Piszkos tánc (1987)

A nyári szerelmek örök kultuszfilmjében egy luxus üdülőhelyen talál egymásra a tinédzser Baby és a jóképű tánctanár, hogy aztán szülői tiltásokon és táncversenyeken át vezessen az út a híres „Time of my Life" jelenetig és a mindent elsöprő szerelemig. Patrick Swayze sokat tett ezért: tini- és kevésbé tini lányok tömegei azóta is hasonló nyaralásról ábrándoznak.

Szerelmem nyara (2004)

A nyári szerelem különlegességéhez az is hozzátartozik, hogy véges az ideje, ezért aztán sokszor egyszerinek és megismételhetetlennek tűnik. De ebben a rendkívül érzékeny és szép brit filmben nem csak emiatt különlegesebb a szokásosnál az a nyári szerelem, aminek tanúi lehetünk, miközben az azóta hollywoodi sztárrá váló Emily Bluntot is megfigyelhetjük az első jelentős filmszerepében.

Mamma Mia! (2008)

Nyár! Görög sziget! Romantikus ABBA dalok! Szerelem, sőt szerelmek, hiszen a film szereplői eleve egy szerelem beteljesülését, egy esküvőt gyűlnek össze ünnepelni, közben pedig felmerül a kérdés, hogyan is volt az a régi szerelmekkel, ki is az igazi örömapa. A nyaralás végére minden kiderül.

Holdfény királyság (2012)

A kultrendező Wes Anderson az összetéveszthetetlenül színpompás világában két olyan nyaraló kiskamasz játékos-felszabadító kalandjait meséli el a maga játékos modorában, akik megszöknek a szervezett cserkésztáborból és a szüleik mellől, hogy együtt lehessenek. A történet helyszínéül szolgáló mesebeli szigeten mindenki őket keresi égen-földön, miközben ők mindennél jobban érzik magukat együtt.

Szólíts a neveden (2017)

Egy nyári románc sokak számára az első nagy szerelmet is jelentheti, és ebben a helyzetben találja magát a tizenéves Elio is: a vakító itáliai napfény alatt egy vakáció közepette kezdenek el ellenállhatatlan vonzalmat érezni egymás iránt a családja vendégével. Egy nyári szerelemben pedig minden és mindenki kicsit más, szabadabb, különlegesebb – akár még egy barack is.

Barátnőt felveszünk (2023)

Cseppet sem szerelemnek indul, de aztán mindannyian tudjuk, mi lesz az ilyen filmek vége. Sőt, a történet kezdetén egyenesen színlelni kell a szerelmet, vagy legalábbis a vonzódást a Jennifer Lawrence játszotta dögös, de annál üresebb zsebű csajnak, akit egy gazdag házaspár bérel fel, hogy faragjon férfit a zárkózott fiukból. még mielőtt az egyetem elkezdődik, egyetlen örökké emlékezetessé váló nyár alatt.