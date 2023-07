Tusfürdő, sampon, balzsam, testápoló, arckrém – ez csak néhány olyan alapvető szépségápolási termék, amelyeket általában minden nő magával visz egy utazásra. Igen ám, de teljes kiszerelésben ezek viszonylag sok helyet foglalnak a bőröndben, arról nem is szólva, hogy repülős utazásnál – ha mondjuk csak egy kézipoggyásszal szeretnénk nyaralni – fel sem vihetünk 100 ml-nél nagyobb flakont, tubust a gépre. Szerencsére az utóbbi években egyre több márka piacra dobta a legnépszerűbb termékeik mini változatát, sőt kifejezetten utazáshoz tervezett szépségápolási szetteket is találhatunk, amelyek komplett és kompakt módon tartalmaznak többféle készítményt is.

MÁDARA - Wherever 5 in 1 arcápoló szett

Manapság, amikor tombol a soklépcsős arcápolási rutin kevés nő elégszik meg egy sima hidratálóval és a legtöbben a nyaralás alatt sem szeretnének lemondani a szépségápolási szeánszukról. Számukra lehet remek választás a MÁDARA Organic 5 best seller bőrápolóját tartalmazó szettje, amely átfogóan gondoskodik a bőr hidratáltságáról, kényelméről és ragyogásáról, miközben védi is a környezeti ártalmaktól és a káros napsugaraktól.

A szett tartalma:

- Micellás víz (50ml)

- SOS Hydra regeneráló maszk (17ml)

- SMART szemkörnyékápoló (15ml)

- SOS Hydra regeneráló krém (15ml)

- Bőröregedésgátló arckrém SPF30 fényvédelemmel (10ml)

LUSH – The night garden csomag

Az arcápolás mellett a tisztálkodáshoz és testápoláshoz szükséges termékeket is magunkkal vihetjük a nyaralás során utazóbarát kivitelben. A LUSH többféle csomagot is kínál, de szerintünk a „The night garden" az, ami akkor is jól jön, ha nem vagyunk kifejezetten „piperézős" típusok és csak egy alap szett mellett tennénk le a voksunkat.

A szett tartalma:

- Lotus Flower szappan (120g, de mivel szilárd, így kézipoggyászba is tehető)

- Buffy body butter (90g)

- Rose Jam tusfürdő (100g)

- Sleepy testápoló (50g)

L'OCCITANE – Provance legjobbjai szett

Testápolás és hajápolás egy mini szettben? Igen! A L'Occitane "Provence legjobbjai" csomagja 6 apró szépségápolási terméket rejt, amelyekkel mind a testápolást, mind a hajápolást teljeskörűen meg tudjuk oldani a nyaralás alatt. Kellhet ennél több?

A szett tartalma:

- Mandula testápoló (20 ml)

- Mandula tusfürdő olaj (35 ml)

- Aromachologie sampon (50 ml)

- Aromachologie hajbalzsam (50 ml)

- Shea kézkrém (10 ml)

- Shea szappan (50 g)

CLINIQUE – Eyes szett

Végül, de nem utolsósorban azokra is gondoltunk, akik az arc-, test- és hajápolás mellett, egy leheletnyi optikai tunningra is vágynak a nyaralás idején. És ugyan mi dobhatná fel legjobban a megjelenésünket ilyenkor, mint egy kis szempillaspirál. Ennek is a mini verziója, amihez egy mini sminklemosó is jár.

A szett tartalma:

- High Impact™ Mascara in Black (3.5ml)

- Take The Day Off sminklemosó (50ml)