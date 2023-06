A Daily Express Royal Round Up című sorozatának legutóbbi epizódjában Richard Palmer királyi tudósítót arról kérdezték, hogy szerinte helyrehozható-e a királyi család és a kis herceg közötti viharos kapcsolat.

Palmer szerint Harry herceg Tartalék című memoárjának kinyilatkoztatásai - bírálta Károly nevelését, azt állította, hogy a király féltékeny Meghanre és Katalinra, és azzal vádolta meg Vilmost, hogy fizikailag bántalmazta őt, Kamillát pedig "veszélyesnek" bélyegezte, és azzal vádolta, hogy feláldozta őt saját "személyes PR-oltárán" - és a folyamatos eltávolodás ellenére, Károly király továbbra is szívesen nyújtana békejobbot a fiának és családjának, és erre észrevehető gesztusokat is tesz. Ám ez nem könnyű, hiszen Harry II. Erzsébet temetése után csak apja koronázásakor tette be a lábát az Egyesült Királyságba, felesége, Meghan Markle pedig még akkor sem.

És ha ez nem lenne elég, Angliában igencsak utálják Meghan és haragszanak Harryre is.

"A sussexi hercegnőről szóló statisztikák meglepőek voltak – tekintettel arra, hogy be se teszi a lábát Angliába. Meglepett, mert nem igazán láttunk semmit Meghanről, így fogalmam sincs, hogy miért esett hirtelen minden idők mélypontjára a YouGov-rangsorban" - mondta Palmer, hozzátéve: "Harry ismét egy kicsit feljebb került, de nem igazán tudom, miért. Az általános üzenet az, hogy hihetetlenül népszerűtlenek manapság az Egyesült Királyságban" - idézi a Mirror a királyi szakértőt.