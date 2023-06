A nagyszülő és unoka közötti kapcsolat nemcsak fontos, de különleges és értékes is. Ám akármennyire is szeretjük őket, a kamaszkorba lépve érzelmileg eltávolodhatnak tőlünk. A jó hír, hogy a generációs szakadék nem annyira mély, mint azt elsőre gondolnánk.

A legalapvetőbb, amivel segíthetjük tinédzserkorú unokánkat, ha egyszerűen jelen vagyunk, figyelünk rá és meghallgatjuk, ha megosztaná velünk félelmét vagy örömét.

Maradjunk higgadtak és türelmesek

Soha nem könnyű egy lázadó, flegma, szemtelenül viselkedő gyerekkel, de legyünk megértőek és toleránsak, jusson eszünkbe, hogy mi is voltunk kamaszok. Önbecsülését a szavainkkal és a tetteinkkel fejleszthetjük a legjobban, dicsérjük meg minél gyakrabban, húzzuk meg a határokat a nem megfelelő viselkedése miatt, ugyanakkor ismerjük be, ha mi is hibázunk.

Mutassuk ki a szeretetünket

A tiszta szívből jövő szeretettel sosem árthatunk, csupán a túlzott engedékenységgel, az anyagi kényeztetéssel, valamint, amikor az ajándékokat a bizalom és a nagy beszélgetések helyettesítéseként használjuk. A kamasz is igényt tart egy ölelésre, az együtt töltött minőségi időre.

Figyeljünk oda, és vegyük komolyan

A szarkazmus, a düh természetes reakció lehet tinédzser unokánk olykor érthetetlen és szemtelen viselkedésére, de maradjunk higgadtak, hisz tisztelettel és empátiával mi válhatunk a legnagyobb támogatójává, legfőbb bizalmasává. Nagyszülőként a mi feladatunk, hogy mindig meghallgassuk őt, és vegyük komolyan, bármilyen kétellyel vagy problémával fordul is hozzánk. A tinédzsert különösen értékeli, ha egyenrangú partnerként kezelik.

Legyünk biztos háttér a számára

Éreztessük unokánkkal, hogy mindig ott leszünk számára. Soha ne fordítsunk hátat neki, reagáljuk jelzéseire és az igényeire. Támogassuk, és ha szükséges, maradjunk a háttérben. A háttérszerep ugyanis különösen fontos, hisz ez nyújt a kamasznak biztos talajt az életében a sikeres személyiségfejlődéséhez és jövőbeli céljai eléréséhez. Látszólag nincs ránk szüksége, de valójában nagyon is kellünk neki.

Ne hasonlítgassuk másokhoz

Előfordul, hogy néha úgy próbáljuk nevelni unokáinkat, hogy a saját életünkből, kamaszkori éveinkből hozunk fel példákat, tapasztalatokat. De ne tegyük, hagyjuk érvényesülni a gyermek személyiségét. Ne erőltessünk rá valamit mindenáron, és ne rajta keresztül váltsuk valóra régi, be nem teljesült álmainkat. Ez az ő élete, nem a miénk, ezért soha ne hasonlítgassuk a kamasz kisunokánk hiányosságait mások erősségeihez.