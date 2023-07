Élete legfontosabb pillanatairól, veszteségekről, örömökről mesélt az 55 éves Borbás Marcsi Endrei Judit Kortalanul című műsorában. A Gasztroangyallal népszerűvé vált televíziós évek óta vidéken él, már oda köti a munkája is. Azt állítja, sokszor kellett felállnia a padlóról, de optimizmusát és az életbe vetett hitét mindig megőrizte.

Marcsi elmondta, sosem foglalkozott azzal, hány éves, de a mostani születésnapja már mélyebben érintette.

"Az az igazság, hogy eddig nem érdekelt, hány éves vagyok, de ez a 55... Ez már olyan komoly, azt érzem. Anyukám is vagy négyszer megkérdezte tőlem, hogy vajon hogy történt ez lányom, hogy te már 55 vagy? Mondtam is neki, hogy többször most már ne emlékeztessen erre!" - idézi a Bors.

Hozzátette, bár mindig egészségesen és sportosan élt, észrevette, hogy itt-ott azért már fáj a teste és a súlyával való küzdelmeiről is nyíltan beszélt.

Marcsi elmondta azt is, hogy egészségügyi problémák miatt nem vállalt babát élete során, pedig imádja a gyerekeket.

Gyerekkori betegsége miatt nem lehetett édesanya "Kicsi koromban egy évig voltam kórházban, és majdnem meghaltam. Négyéves kislány voltam, amikor hashártyagyulladást kaptam, ami olyannyira veszélyes volt, hogy teljesen lemondtak a gyógyulásomról. Egy évet töltöttem a pécsi kórházban egy zárt kórteremben, ahol csontsoványra fogytam. A szüleimmel csak egy üvegfalon keresztül érintkezhettem. Az egyik beavatkozás közben halálközeli állapotba kerültem. Kívülről láttam a saját műtétemet, ahogyan az orvosok szaladgálnak kétségbeesetten körülöttem" - "Kicsi koromban egy évig voltam kórházban, és majdnem meghaltam. Négyéves kislány voltam, amikor hashártyagyulladást kaptam, ami olyannyira veszélyes volt, hogy teljesen lemondtak a gyógyulásomról. Egy évet töltöttem a pécsi kórházban egy zárt kórteremben, ahol csontsoványra fogytam. A szüleimmel csak egy üvegfalon keresztül érintkezhettem. Az egyik beavatkozás közben halálközeli állapotba kerültem. Kívülről láttam a saját műtétemet, ahogyan az orvosok szaladgálnak kétségbeesetten körülöttem" - nyilatkozta korábban és elmondta ez áll a hátterében annak is, hogy nem tudott teherbe esni.

"Nagyon sok mindent kellett az éltemben elgyászolnom. Kimásztam a gödörből számtalanszor, feldolgoztam magamban a kudarcokat. Mi, a munkákból kifolyólag szinte egy nyitott könyvként éljük az életünket, hadd maradjanak az én fájdalmaim és gyászaim meg magamnak. Azok alakítottak talán a legtöbbet rajtam. Kívülről az emberek csak azt látják, hogy neki csak megszületni volt nehéz, de nagyon nagy mélypontjaim voltak és vannak. Megküzdöttem az életben mind fizikálisan, mind mentálisan is időről-időre. A közeli barátok már többször mondták: 'Marcsi, ha bármi rossz megtörténhet, az veled meg is történik...'" - idézte fel.