Clover – magyar nyelven is

A Clover egy ingyenes menstruációs app, amelyet magyar nyelven is használhatsz. Naptár és kalkulátor is van benne, hogy pontosan nyomon tudjuk követni a vérzéseket. Ellenőrizhetjük a rendellenes menstruációs időszakokat, megadhatjuk a PMS-tüneteket, a vér és a hüvelyváladék mennyiségét, minőségét, feljegyezhetjük a hangulatingadozásokat. Emlékeztet arra, ha meg kellene jönnie, és arra is, amikor vége kellene, hogy legyen a menstruációnak, így azonnal fény derül arra, ha valami a megszokottól eltér. A Clover fizetős, extra szolgáltatása, hogy egészségügyi jelentést készít az adatok alapján, amit le tudunk tölteni, és megmutathatjuk az orvosunknak.

Clue Period Tracker

A Clue is ingyenes, a Clue Plusra kell csak előfizetni. Utóbbi abban ad többet, hogy egészséggel kapcsolatos tartalmakhoz férünk hozzá, és egy terhesség is nyomon követhető vele, nem csak a ciklus.

Az app többféle beállításban is mutatja, hol tartunk éppen a ciklusunkban: választhatunk naptárnézetet vagy kördiagramot is, kinek mi a kényelmes. Kiszámítja és jelzi, mikor kezdődik a PMS időszaka, mikor van ovuláció, és azt is mutatja, mely napokon termékeny a felhasználó. A menstruáció idején kívül egy csomó mindent feljegyezhetünk a Clue-ba, tényleg szinte mindenre gondoltak a készítők. Megadhatjuk, mikor görcsöltünk vagy éreztünk mellfeszülést, hangulatingadozást, feljegyezhetjük a testhőmérsékletünket, de azt is, hogy mikor szexeltünk vagy sportoltunk. Az app a felvitt adatokból elemzést is készít, amiből láthatjuk, mi segítette vagy rontotta az állapotunkat.

Flo menstruációs naptár

A Flo menstruációs naptár, ovulációs és terhességi kalkulátor is egyben, ami pontos és megbízható előrejelzéseket ad a havivérzésről, a peteérésről és a termékeny napokról. Ez volt az első olyan alkalmazás, ami tanult a felvitt adatokból. Ezzel az appal is kiszámíthatjuk a következő menstruáció időpontját, a PMS-tünetek kezdetét, de megmutatja a szülés időpontját is. Feljegyezhetünk itt is rengeteg dolgot, a kedélyállapottól kezdve a görcsök időpontjáig, sőt azt is, mikor kívántuk meg a szexet. A beadott infók alapján a Flo jelzi, hogy várhatóan milyen lesz a következő ciklusunk, ehhez igazíthatjuk a programjainkat, meglepetések nélkül. Az alkalmazás előnye, hogy kiegészítették egy életmód- és fitnesz-trackerrel is.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.