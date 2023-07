A német ügyészek az időszakban a portugáliai Barragem do Arade víztározóban folytatott átkutatása során talált tárgyak gondos átvizsgálásával töltötték, ám úgy tűnik, ha nem is volt hiábavaló a kutatás, Madeleine McCann ügyében nem hozott előrelépést.

A nyomozók Madeleine eltűnésének helyszínétől körülbelül 50 kilométerre fekvő víztározónál kutatták át a területet, ami a 46 éves Christian B. kedvenc tartózkodási helye volt, amit ő a "kis paradicsomának" nevezett.

Most azonban egy újabb nyom tartja lázban a rendőröket. A hatóság emberei sokáig azt feltételezték, hogy a gyanúsított az ablakon mászhatott be abba a lakásba, amelyből Madeleine McCann tizenhat évvel ezelőtt eltűnt. Ez a feltételezés azonban nem bizonyul igaznak, mivel az ügy koronatanúja Helge Busching elmondta, hogy Christian Brückner holmijai között egyszer rátalált egy zárfeltörő készletre is. Ő tudott is arról, hogy a férfi szerszámokat használ a betörésekhez.

Ez a hír most felcsigázta a nyomozókat és akár meg is döntheti azt az elméletet, miszerint Madeleine McCannt az ablakon keresztül rabolták el - írja a Mirror.

A férfit 2020-ban vádolták meg Madeleine meggyilkolásával, ennek bizonyításán dolgozik a német ügyészség. Christian B. jelenleg hétéves büntetését tölti, amiért 2005-ben megerőszakolt egy nyugdíjas nőt. A férfi tagadja, ogy bármi köze lenne Maddie eltűnéséhez.