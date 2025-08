A csillagjegyed megmutatja, melyik egyiptomi isten vagy istennő támogat az életben

Az egyiptomi istenek és istennők archetípusának képe és ereje legtöbbször észrevétlenül, egy-egy kialakult helyzet vagy változás során jelenhet meg. Ilyen például Ízisz, az egyiptomi szerelem istennő, aki ott van minden nőben, és alig várja, hogy újra és újra felszínre törhessen. Ám az egyiptomi istenek és istennők nemcsak ilyen formában vannak jelen az ember életében. Minden csillagjegyhez tartozik egy, aki, ha és amikor szükséged van rá, útmutatást ad.

Hathor, az egyiptomi istenek egyik legtiszteltebb archetípusa

Forrás: Shutterstock

Az egyiptomi istenek közül melyik vezet és hat rád leginkább a csillagjegyed alapján?

A születési képleted fontos információkat hordoz, ha máshonnan nem, a napi horoszkópból már biztosan tudod. Ezek között rejtőzik az a kulcs is, amely segít megérteni, melyik egyiptomi isten vagy istennő támogatására számíthatsz. Felkészültél? Akkor lássuk, hogy az egyiptomi istenek jellemzői és a csillagjegyed alapján téged melyikük támogat az életutadon!

Kos: Széth

Az egyiptomi mitológia szent harcosaként Széth a tűz elem legősibb képviselője. A Kos archetípusához hasonlóan Széth jegyét is gyakran félreértik, kezdeményezőkészsége miatt túl gyorsnak, túl intenzívnek tartják. Mind Széth, mind a Kos teret enged a harag, a frusztráció és a kreatív cselekvés érzéseinek megélésének, amelyekre szükség van a határai felállításához. Ha Kos vagy, akkor kérd Széth segítségét, ha férfias energiára van szükséged.

Bika: Hathor

Ízis mellett Hathor az ókori világ egyik legtiszteltebb archetípusa. Gyakran ábrázolják tehénfejjel, szarvakkal, melyek közt napkorongot tart, rajta ureusszal. A szerelem, az öröm, a zene és a szexuális mágia istennője, de a termékenységet is hozzá kapcsolják, és a szülő nőket is ő segíti az egyiptomi mitológia szerint. A Bikához hasonlóan Hathor is szenvedélyes és érzéki, az élet egyszerű és földi örömeire emlékezteti a nőket. Amikor megpróbálsz kapcsolatba lépni a testeddel, az egyiptomi szerelemistennő, Hathor ott lesz melletted.

Ikrek: Thot

Az ibiszfejű isten, Thot szent madár volt, akit gyakran ábrázoltak írószerszámaival és papirusztekercsekkel. A tudás, az írás és a bölcsesség isteneként úgy vélték, hogy ő találta fel a hieroglifákat. Thotot nagy mágusnak tartották, aki formába önti az elképzeléseit és vágyait, ami az Ikrekre is jellemző. Az egyiptomi isten jelenléte leginkább akkor támogat, amikor egy ötletet próbálsz megvalósítani.