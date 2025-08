„A fiam adott tanácsot a fogyáshoz: 22 kilót dobtam le egy év alatt neki köszönhetően" - Fotón az átalakulás

Egy 74 éves brit édesapa, Sam Johnston évtizedeken keresztül képtelen volt megszabadulni a súlyfeleslegétől, mert bármilyen módszerrel próbálkozott, az lett a vége, hogy néhány héten belül újra visszajöttek rá a ledobott kilók. Végül a személyi edzőként dolgozó fia azt ajánlotta neki, hogy ha tartós eredményt szeretne, akkor elkerülhetetlen, hogy számolja a bevitt- és az elégetett kalóriákat. Ez a fogyókúrás módszer azonban távol állt a nyugdíjas férfitől, nem tudta, hogy hogyan kellene hozzálátnia a kalóriák számolásához. A fia végül letöltött a telefonjára egy kalóriaszámláló alkalmaztást. A fogyás akkor indult be igazán, amikor a néhány hét után rutinossá vált ennek kezelésében.

Fogyás sportolás nélkül? Sam Johnstonnak sikerült

Fotó: X

Fogyás sportolás nélkül? Lehetséges, csak elszántnak kell lenni

Sam a DailyStar számára mesélte el, hogy hogyan kezdődött a fogyása, és tanácsot adott a sorstársainak is, hogy hogyan tudják egyszerűen utána csinálni. Azt azonban leszögezte, hogy nem elég érteni a zsírégetés módszerét, akarat is kell, hogy betartsuk a magunkkal szemben támasztott szabályokat.

Imádom a süteményeket, és sokáig ülőmunkát végeztem, ezért az évek alatt szinte láthatatlanul váltam túlsúlyossá. A szénsavas üdítő és a keksz is rendszeresen szerepelt a nassonivalóim között, így nem csodálkoztam rajta, hogy felszaladt rám pár kiló. De az igazi meglepetést az okozta, hogy semmilyen diéta vagy mozgásforma nem tudta tartósan csökkenteni a súlyomat

- mesélte a nyugdíjas férfi.

Az edzőtermet mindig is unalmasnak találtam, ezért a fiam azt mondta, hogy egyetlen megoldás van a problémámra, ha bevezetem az életembe a kalóriaszámolást. Az elején még bonyolult és fárasztó volt mindennap beírni egy alkalmazásba, hogy mit ettem, de miután elkezdtem egy hétre előre megtervezni az étrendemet, utána már néhány percnyi elfoglaltságot jelentett csak a használata. Egy hónap után már olyan szinten rutinná válik, hogy étkezések után fél perc alatt beírom, hogy mit ettem, az alkalmazás pedig számolja a napi, és a heti kalóriáimat is. Létezik számtalan kalóriakalkulátor és kalóriaszámláló alkalmazás. A legjobb pedig az, hogy a kedvenc süteményeimről kellett lemondanom, csupán kisebb tányérokra váltottam, és azokból ettem. A szervezetem alig vette észre, hogy kevesebb a bevitt kalória, mert drasztikusan nem változtattam az étrendemen.

- tette hozzá az édesapa, akinek az első leadott néhány kilók akkora motivációt jelentettek, hogy úgy döntött, folytatja a kalóriaszámlálást, és még jobban odafigyel arra, mit eszik. Végül egy év alatt sikerült 22 kilótól megszabadulnia. Ezek után rákapott a mozgára is, nyugdíjasként most napi 8 kilométert sétál - aktív korában soha nem sportolt ennyit. Most 76 kilónál tart, és 6 éve él úgy, hogy pontosan meg tudja mondani, mit evett és az mennyi kalóriát tartalmazott.