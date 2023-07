Hiszem, ha látom! - szoktuk mondogatni, ám manapság sajnos már a saját szemünknek sem hihetünk, hála a deepfake-nek, amely profi módon győz meg olyan dolgokról, amelyeket bár látunk, hallunk, mégsem történtek meg soha.

Mi az a deepfake?

A deepfake kifejezés két angol szóból áll: deep, amely azt jelent, hogy mély (jelen esetben deep learning, azaz mély gépi tanulás) és a fake, amelynek a jelentése, hogy hamis. Ebből már következtethetünk arra, hogy itt valami mélységesen hamis dologról lehet szó, és valóban, a deepfake kifejezés hamisított képek, videók és hanganyagok jelölésére szolgál. A deepfake tartalmaknál két fő irányt különböztethetünk meg: az egyik, amikor valósnak tűnő, de voltaképpen soha nem létező (csupán számítógépes animációkkal kreált) dolgokat látunk, hallunk, míg a másik, amikor egy létező dolgot manipulálnak úgy, hogy bár hitelesnek tűnik a tartalom, mégis „fake", azaz meghamisított, nem valós.

Miért ártalmasak a deepfake tartalmak?

A fényképek retusálása egyáltalán nem számít újdonságnak, és ha szigorúan vesszük, akkor bizony ez is hamisítás, ám a deepfake tartalmak ennél sokkal messzebb mennek. A mai, modern technológiáknak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően mindez egy új szintre emelkedett és sokkal veszélyesebbé vált.A deepfake tartalmak lehetnek viszonylag ártatlanok, például egy hatlábú macskát ábrázoló kép generálása, de lehetnek nagyon komoly hatásaik is, például, ha egy embert olyan szituációban ábrázolnak, amelybe ő sose került. Gondoljunk csak bele, hogy micsoda lejáratókampányok indulhatnak így politikusok, színészek és egyéb közszereplők ellen, de igazából senki nincs biztonságban, hiszen akár saját magunkat is megpillanthatjuk egy olyan deepfake fotón vagy videón, amihez a valóságban semmi közünk sincs. A deepfake tartalmak tehát remekül használhatóak manipulációra, csalásra, de akár bosszúhadjáratra is. Éppen ezért nem árt, ha megtanuljuk felismerni a hamisítványokat.

Így ismerd fel a deepfake tartalmakat

Annak ellenére, hogy a hamisított, vagy a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat nagyon nehéz avatatlan szemnek kiszúrnia, azért akadnak olyan típushibák, amelyek lebuktathatják a valósnak vélt, ám voltaképpen kamu képeket, videókat.

Árulkodó jelek a képeken:

- elmosódott vagy torz háttér

- természetellenes, furcsa árnyékok

- túlzottan csillogó, már-már üveges tekintet

- szemüvegeknél, ékszereknél furcsa illeszkedés, amorf megjelenés

- nem tökéletesen illeszkedő testrészek (pl. nyak és fej, nyak és váll)

Árulkodó jelek a videókon:

- túl sok vagy túl kevés pislogás

- túl sima vagy túl ráncos bőr

- furcsa tükröződések

- természetellenes haj, arcszőrzet, anyajegyek

Legyünk kritikusak és óvatosak, mert 2023-ban már egyáltalán nem biztos, hogy amit a saját szemünkkel látunk, az valóban úgy is van.