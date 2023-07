Rohamosan fejlődő digitális világunkban kiemelt fontosságúvá vált a gyerekek online életében vállalt szülői felelősség. De milyen példát is kell mutatnia a szülőnek? Hogyan szabhatja meg, illetve hogyan ellenőrizheti csemetéje online jelenlétét? És talán a legfontosabb kérdés: miként előzheti meg az internetes zaklatást, a bullyingot és az adathalászatot? Július 4-én a a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) erről a nagyon aktuális és fontos témáról tartott sajtótájékoztatót a Mobil a családom? kampány keretében.

A Mobil a családom?-kampány célja, hogy segítséget nyújtson egyfajta „családi" digitális szabályrendszer kialakításában. A kampányhoz kapcsolódó sajtórendezvényen Kis Norbert programvezető, az NMHH munkatársa, Balatoni Mónika, az NMHH szakértője, Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője, illetve Tibenszky Móni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője tartott előadást.

A program eddig három fő szabályt fogalmazott meg:

1. Figyeljetek egymásra! – azaz a családra szánt idő és a mobilhasználat egyensúlya.

2. Bízzatok egymásban! – azaz a gyermek támogatása online zaklatás esetén

3. Játsszon együtt a család! – azaz a videójáték-függőség a családban.

A mostani sajtótájékoztatón elhangzott a negyedik szabály: Élj a jogaiddal!

Kis Norbert programvezető a sajtóeseményen kiemelte: a program célja a figyelem felhívása arra, hogy az okoseszközök sokkal inkább befolyásolhatják a család életét, mint azt gondolnánk. Nem hagyhatjuk, hogy az okoseszközök átvegyék a hatalmat felettünk és elvonják a figyelmet a legfontosabb dologról – ami nem más, mint a család összetartó ereje.

Fontos megjegyezni a szülő felelősségét és példamutatásának fontosságát. Gondoljunk a jelenetre, amikor a szülő megtiltja a gyermeknek, hogy az okostelefonján babráljon a családi vacsoránál, miközben ő maga sem bírja megállni, hogy ne válaszoljon – mondjuk – az e-mailjeire.

Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője hangsúlyozta: a legújabb kutatások szerint a fiatalkorúak 9 százalékát érte már valamilyen internetes zaklatás, ennek pedig a fő oka az, hogy a tizenévesek negyedének közösségimédia-adatlapja nyilvános, így ők könnyen kiszolgáltatottá válhatnak az adathalászok számára. Az adathalászat megelőzhető, ha a feltöltött képek nem nyilvánosak, illetve ha a jelszavakat gyakran megváltoztatjuk. A másik életbe vágóan fontos tanács, hogy a szülők észrevegyék, amikor a gyermek másképpen viselkedik. Vegyék komolyan, ha romlanak a jegyei, vagy azt, amikor hosszasan bezárkózik a szobájába. A legrosszabb esetben pedig, ha fény derül az internetes zaklatásra vagy bántalmazásra, akkor a szülő merjen segítséget kérni jogvédő szervezeteknél, mentse el a bizonyítékokat, és tegyen feljelentést! Az elszenvedett trauma után pedig elmaradhatatlan, hogy a gyermek megfelelő lelki segítséget kapjon.

Tibenszky Móni Liza, a Felelős Szülők Iskolája alapító ügyvezetője hozzátette, hogy a változás eléréséhez a szülőnek is meg kell változnia. Természetesen nem kell démonizálni az internetet, de határokat kell szabni. Ha a szülő ezt nem teszi meg, és például nyilvánosan megoszt a gyermekéről képeket, hogyan várhatja el, hogy a kiskorú is betartsa ezeket a szabályokat? Tibenszky Móni Liza tanácsa: ne tiltsunk, hanem beszélgessünk róla! Arról is beszélt, hogyan segítsünk a gyermekünknek megtalálni azokat a hasznos időtöltéseket, melyekkel helyettesíthetik az online térből kapott impulzusokat. A videójátékok, illetve a közösségi média ugyanis egyfajta eufóriát ad, ami súlyos esetben függőséget okozhat.

Balatoni Mónika társadalmikultúra-kutató, az NMHH szakértője hozzátette: a hatalmi viszonyok is megváltozhatnak, amikor a nagyszülő, szülő kéri meg az unokáját, hogy az állítsa be neki a telefonját, mert ő nem ért hozzá. Ilyenkor ugyanis a gyermek bizonyos szempontból fölénybe kerül. A jelenséget, amelyet ez a szituáció is jól illusztrál, digitális szakadéknak nevezzük.

Julia Robertset idézve elmondta: a művész egy interjújában úgy fogalmazott, örül annak, hogy egy olyan világban nőhetett fel, ahol még létezett a magánélet, és nem kerültek fel róla fotók a közösségi média oldalaira, születésétől kezdődően. Nos, az idő kerekét vissza már nem forgathatjuk, de kellő odafigyeléssel, bizalommal és szeretettel megvédhetjük a gyermekünket az online világ sötét oldalától.