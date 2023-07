Kos és HalakBár eleinte nagyon vonzódhatnak egymáshoz, sajnos erre a párosra különösen jellemző, hogy tűz és víz a viszonyuk. A víz jegyű halak szuperérzékenységével és soha nem szűnő szeretetéhségével naponta borítja ki a tűz jegyű Kost. Egy Kos folyton mozgásban van, új és új célokat tűz ki maga elé, mindene a karrier, és olyan társra vágyik, aki ezt megérti és tiszteletben tartja. A Halak ezzel szemben azt szeretné, hogy mindig ő legyen a figyelem középpontjában, a partnere minden óhaját-sóhaját teljesítse, és lehetőleg egyfolytában szeretettel és törődéssel árassza el.Erre sajnos egy Kos alkalmatlan, bár ő is szenvedélyes jegy, viszont a hosszú távú, minőségi intimitástól ódzkodik. Ez a mérgező kapcsolat gyakran végződik úgy, hogy a Kos megelégeli, hogy a Halak csak sír és sír, és végül ő lesz az, aki kilép a kapcsolatból.

Ikrek és BikaSajnos ez a két jegy úgy vonzza egymást, akár a mágnes, ám csak nagyon rövid ideig képesek kibírni az együttlétet. A Bikát azonnal leveszi a lábáról az Ikrek szárnyaló intelligenciája, az Ikreknek pedig imponál, ha rajonganak érte. A probléma ott kezdődik köztük, amikor a Bika inkább otthon maradna, főzőcskézne, filmeket nézne meghitt harmóniában, az Ikrek viszont majdnem minden estére programot szervezne magának.

A Bika alkalmazkodó jegy, így egy darabig követi az Ikreket mindenhová, de közben húzza a száját, és a társaságban is visszahúzódik. Az Ikrek ezzel szemben imádja körbevenni magát emberekkel, és nagyon feldühíti, amikor a Bika noszogatni kezdi, hogy menjenek már haza. Az ő kapcsolatuk általában azzal ér véget, hogy az Ikrek félrekacsint, és a Bika számára a hűtlenség az, amit képtelen megbocsájtani.

Skorpió és Vízöntő

Elérkeztünk a lehető legtoxikusabb párkapcsolathoz, melyben egy levegő jegyű, szabadságmániás Vízöntőt próbál megregulázni egy birtokló, érzelmes, víz jegyű Skorpió. Mint minden mérgező kapcsolat, ez is hatalmas szerelemmel kezdődik, mivel a Vízöntő imádja, ha meghódítják, egy Skorpió pedig lehengerlően tud udvarolni a kapcsolat elején. Az ő szerelmük filmbeillően romantikus, mert a Vízöntő hajlamos idealizálni a partnerét, a Skorpió pedig kiváló partner ebben, mert imádja felvenni a tökélesség álcáját. Sajnos pár hónapon belül a Skorpió maszkja repedezni kezd, és a Vízöntő ezt hatalmas csalódásként éli meg. Egy Skorpió ugyanis gyakran birtokolni, irányítani próbálja a partnerét, ami más esetben még működhet is, de semmiképp nem egy Vízöntőnél. A Vízöntő a legszabadabb jegy mind között, és azonnal kilép a kapcsolatból, ha úgy érzi, korlátozzák abban, hogy mikor mit csinálhat. Emellett remete-lélek is, és gyakran vágyik az egyedüllétre, hogy átgondolhassa az életét, meditáljon, és magára találjon.

Ezzel szemben a Skorpió azt szereti, ha a partnere minden lépéséről tud, és ha nélküle akarna programot tervezni - például a barátaival -, akkor lehetőleg kérjen tőle engedélyt. Nagyon csúnya veszekedések várhatnak erre a párosra, és hiába szakítanak többször is, a végén mindig egymás mellett kötnek ki, mert minden konfliktus ellenére erősen függnek egymástól. Egy ponton viszont muszáj lesz végleges döntést hozniuk, mert a végtelenségig nem ragadhatnak meg a szakítás és kibékülés ciklusának ördögi körében.