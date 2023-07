A nyári melegben nagyon kellemetlen tud lenni, amikor a combok belső fele összeér és emiatt kidörzsölődik. Mielőtt bárki felhördülne, hogy le kell fogyni és akkor majd nem érnek össze a combok, eláruljuk, hogy nem csupán a jelentős túlsúllyal rendelkező hölgyeket érinti ez a probléma. Gondoljunk csak azokra, akik aktívan sportolnak és emiatt izmos a combjuk, nekik is összeérhet ez a terület... Mivel lehet enyhíteni a dörzsölődést, kipirosodást, kisebesedést? Mutatjuk.

Ruhadarabokkal a combok összedörzsölődése ellen

Rövidnadrág

Az első és legegyszerűbb tippünk, hogy vegyünk fel olyan, szorosan testhez simuló rövidnadrágot, amely elfedi az érintett területet – tehát, akinek feljebb dörzsölődik össze a combja, annak elég egy forrónadrág, akiknek lejjebb, annak viszont egy biciklis nadrág ajánlott. Tavasszal és ősszel még jól is jöhet a szoknya alá egy ilyen plusz réteg, nyáron azonban már túlzottan meleg lehet, így vagy keresni kell egy szuper, lélegző anyagból készült darabot, vagy érdemes más megoldás keresni.

Alakformáló fehérnemű

A rövidnadrágnál eggyel profibb megoldás az alakformáló fehérnemű, amely leginkább akkor praktikus, ha nem csupán a combokat szeretnénk megóvni a kidörzsölődéstől, de a popsit, csípőt vagy a derekat is formálnánk kicsit. Az ilyen típusú fehérneműk előnye, hogy tényleg az egész alakot szépen kontúrozzák, és akár testhezálló ruhák alatt is hordhatóak, sehol nem vágnak be, hátrányuk viszont, hogy nyáron ezek is plusz egy réteget jelentenek, tehát nagy melegben nem biztos, hogy szívesen viseljük ezeket.

Combvédő pánt

A nadrágok és alakformáló fehérneműk mellett akad egy kifejezetten csinos, sőt akár szexi megoldás is nyárra, ha összedörzsölődnek a combjaink, ez pedig a combvédő pánt. Nem hallottál még róla? Akkor ideje közelebbről is megismerkedned ezzel a rafinált kiegészítővel, amely olyan, mint a combharisnyák csipkés része. A használata pofonegyszerű: csak fel kell húzni arra a területre, ahol a probléma fennáll; ráadásul létezik belőle egyszerű testszínű, fekete, fehér változat, de szexi csipkecsoda is, így biztos, hogy mindenki megtalálhatja a stílusának és az adott öltözéknek leginkább megfelelőt.

Egyéb praktikák a kidörzsölődés ellen

Hintőpor

Szintén jó módszer lehet a hintőporozás, amely olcsó, egyszerű és mindenki számára elérhető praktika. Nem kell költségekbe verni magunkat, csak venni egy kis babahintőport, majd bőségesen „beporozni" vele a kényes területeket. Ha a kisbabák fenekének jót tesz a pelusban, akkor a combokon is érdemes kipróbálni.

Vazelin

A hintőpor mellett a vazelinre is sokan esküsznek, mint az összedörzsölődő combok fantasztikus ellenszerére. Főleg azok számára, akik nem bírják a púderes hatást a két comb között vagy attól tartanak, hogy gyorsan leizzadják a hintőport. A vazelin szintén kellemesen csúszóssá teszi a combokat, ráadásul puhítja is a bőrt, szóval két legyet is üthetünk vele egy csapásra.

Dezodor

Meglepő és újszerű felhasználási módja a dezodornak, de ez is egy jó trükk, ha összedörzsölődő combokkal küzdünk. Nincs más dolgunk, mint a problémás területeket bőségesen bedezodorozni és élvezni a hatást. A tanácsunk, hogy erre a célra inkább a golyós típust használjunk, illetve, hogy a termék ne tartalmazzon alkoholt, sőt próbáljunk olyat választani, amely púderesre szárad.