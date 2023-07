A nyújtóedzéstől a közhiedelemmel ellentétben nem csak hajlékonyabbá és mozgékonyabbá válhatsz. Ez a mozgástípus számos egészségügyi előnnyel kecsegtet, ha helyesen és rendszeresen végzed. Sokat segíthet a fájó váll, vagy éppen a merev nyakkal való leszámolásban.

Fontos, hogy laza testhelyzetet vegyünk fel, lógassuk le a fejünket és balra, majd jobbra végezzünk félkörös fejkörzést. Teljes fejkörzést viszont soha ne csináljunk, csak állal lefelé jobbra, majd balra mozgassuk a fejünket.

Döntsük oldalra a fejünket, majd tegyük rá azt a kezünket, amelyik oldalra döntöttünk és gyakoroljunk rá finom nyomást, majd ismételjük meg a másik oldalon is.

Ha bármelyik gyakorlat közben szédülést, esetleg fülzúgást tapasztalnánk, akkor hagyjunk fel vele! Egyensúlyzavar vagy fejfájás jelentkezése esetén keressük fel orvosunkat.

Nyújtózkodás karral

A padlóra térdelve nyújtsuk előre a kezeinket, miközben az orrunkkal megpróbáljuk megérinteni a térdünket. Addig nyújtozzunk, ameddig csak bírunk.

Homorítás, domborítás

Álljunk négykézláb, és domborítsuk a hátunkat, majd egyenesítsük ki a derekunkat. Ezután pedig homorítsuk a hátunkat, vagy ugyanebben a pózban, vagy a földre hasalva toljuk ki a mellkasunkat, és hajlítsuk ívbe a hátunkat. Ezt csak addig a pontig végezzük, amíg nem érzünk fájdalmat.

Törzsfordítás

Egyenes háttal és egyenes derékkal üljünk le egy magas támlájú székre. Bal kézzel fogjuk meg a szék támláját a jobb vállunk fölött, próbáljuk közelebb húzni magunkhoz a széket a törzsünket kicsit kifordítva, megfeszítve.

A vállkörzésekkel segíthetünk enyhíteni az izmok merevségén: minden nap előre és hátra is körözzünk tízszer.

A lábainkat előre nyújtva ülljünk le a földre, a lábujjainkat feszítsük hátra és próbáljuk meg megfogni azokat - írja a Diéta és Fitnesz.

Nem csak fitté tesz a nyújtás: 5 mód, ahogyan gyógyító ereje érvényesül

