Nyáron könnyebben ismerkedünk , de az már lutri, hogy megéri-e a szerelem a telet is. Éppen ezért összegyűjtöttük azokat a gesztusokat, amik árulkodnak a másik szándékáról e téren.

Elteszi vagy sem?

Az már egy eleve biztató jel, ha a kiszemeltünk már a találkozóra is úgy érkezik, hogy előre lehalkítja a telefontját – vagy inkább egyenesen el is teszi –, hogy biztosan csak ránk tudjon koncentrálni. Persze akkor sincsen baj, ha éppen vár egy fontos hívást, de akkor előre szól; ha pedig mégis megcsörren a mobil, gyorsan rövidre zárja a beszélgetést.

Hol van a keze?

Rengeteget elárulnak a szándékról az érintések is. Ami mindig biztató jel, ha nem tolakodó, mert így biztosan a nő is jól reagál majd rá. Tartósabb és komolyabb érdeklődésre utal, ha a vállat, kezet érinti a férfi, ha átkarolja a nőt, vagy akár az is, ha az első randi végén ad két puszit. Ám ha például a combját akarná megfogni, akkor valószínűleg inkább egyéjszakás kalandra készül.

Szemben vagy mellette?

Noha egy étteremben a párok rendszerint egymással szemben ülnek le, hogy könnyebb legyen beszélgetniük, és jobban lássák egymást, de komolyabb érdeklődésre, erős vonzódásra utal, ha a férfi eleve a nő mellett foglal helyet, vagy az este folyamán valamilyen ürüggyel átül mellé. Az így létrejött fizikai közelség nagyban növeli az intimitást.

Hova is néz pontosan?

Nyári ruhák, bikinik – nyáron mindenkiből több látszik, mint télen. Egy strandon az ismerkedés során az emberek biztosan nem erőteljes intellektuális kapcsolódást keresnek. Mégsem mindegy, hogy a férfi mit néz a nőn. Ha inkább a szemébe néz ahelyett, hogy az alakját mérné fel, az komolyabb érdeklődésre utal. A második randin érdemes kissé visszafogottabban öltözni, hogy kiderüljön, a bikini kivágása terelte lejjebb a tekintetet, vagy tényleg csak az érdekli a férfit, amit a kivágásban látott?

Mi kerül a terítékre?

Igazán komoly érdeklődésre csak akkor számíthatunk, ha a randin a férfi nem csak magáról beszél, hanem valódi érdeklődést mutat a másik iránt. Az is gyakori manapság, hogy a partner anyagi helyzetét akarják feltérképezni olyan ártatlannak tűnő kérdésekkel, mint hogy milyen autót vezet. A szinglilétben megrekedt férfiak gyakran nem valódi érdeklődésből keresnek 40 felett párt, hanem azért, mert rádöbbentek, mégiscsak kellene egy utód számukra. A kérdések erről a szándékról is árulkodhatnak (és ez persze fordítva is igaz lehet).

Gáz, ha ügyetlenkedik kicsit?

Az első találkozás, a megismerkedés pillanata mindig tele van feszültséggel, és gyakori, hogy olyanokat tesz vagy mond valaki, ami nem éppen odaillő. Akár tolakodónak tűnő bókok is kiszaladhatnak a férfi száján, vagy ügyetlenkedéssé fajulhat egy egyszerű cselekvés, felborulhat egy pohár. Ebből még nem kell következtetést levonni, második alkalommal mindenki jobban tudja magát adni. Mindenesetre az, hogy zavarban van valaki, azt mutatja, hogy számára tétje van a találkozásnak.