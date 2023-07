Sussex hercege és hercegnéje több közös üzleti vállalkozást is működtet, melyek sorra mennek tönkre, így komoly problémákkal kell szembenézniük.

A királyi szakértő, Tom Bower az OK!-nak azt mondta, hogy mivel Harry és Meghan podcastszerződése a Spotify-jal hirtelen felbontásra került, a sussexieknek komolyan meg kell küzdeniük azért, hogy saját brandjeik jó hírét megőrizzék.

A szakértő szerint a közös üzleti vállalkozásaik szépen lassal széthullanak: "Most tapasztalják meg annak a gyógyszernek a hatásait, amelyet az Oprah Winfrey-interjú során ők maguk osztottak ki" - Mondta Bower, hozzátéve: „Nagyon-nagyon nehezen tudják megőrizni a márkájuk jó hírnevét. Folyamatosan védekezniük kell, és olyan lehetőségek után futnak, amelyek már nem léteznek".

Jelenleg a szólóprojektjeiken dolgoznak, miután elvesztették a Harry és Meghan számára igencsak jövedelmező podcastszerződésüket, amelyet 2020-ban írtak alá.

Jeremy Zimmer, a hollywoodi ügynökség, a United Talent Agency vezérigazgatója később így nyilatkozott: „Kiderült, hogy Meghan Markle nem volt egy túl nagy tehetség, vagy nem feltétlenül volt tehetséges."

A beszámolók szerint Harry új projektje során visszatér „második hazájába", Afrikába – Meghan nélkül – egy új szóló Netflix-dokumentumfilmre, amely a kontinens, annak népe és vadon élő állatok iránti szeretetéről szól. A film valószínűleg Harryt ábrázolja majd, aki édesanyja, Diana hercegnő nyomdokaiba lép, aki egy élő aknamezőn sétált Angolában a taposóaknák elleni kampány részeként, nem sokkal 1997-ben bekövetkezett halála előtt.

Eközben az egykori színésznő, Meghan Markle - 2011 és 2017 között hét évadon keresztül a Brilliáns elmék című jogi drámában Rachel Zane-t alakította -, májusban fiatalokkal pózolt egy jótékonysági látogatáson, és néhány hollywoodi sztárral vacsorázott, mielőtt felkészült volna a Women Of Vision díj átvételére, mellyel visszatérésté készíthette elő, annál is inkább, mivel ezek után szerződést írt alá a WME tehetséggondozó ügynökséggel, amelynek A-listás ügyfelei vannak, köztük Dwayne „The Rock" Johnson, Serena Williams, Robert De Niro és Jessica Alba.

Az aláírásra azon a pletykák közepette került sor, amelyek szerint népszerű életmódblogja, a The Tig újraindítása lenne számára a pénzkeresés legjobb módja, különös tekintettel Gwyneth Paltrow Goop és Kourtney Kardashian Poosh című életmódsorozatának sikerére.

Bower – aki 2022-ben írta a Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors (Bosszú: Meghan, Harry és a Windsorok közötti háború) című könyvet – azt mondja, hogy szerinte a közös vállalkozásukkal együtt a szóló projektjeik is rövid életűek lehetnek.

Elmagyarázta: „Nem hiszem, hogy Harry tud érdekes dokumentumfilmet készíteni Afrikában. Harrynek óriási problémái vannak. És nem hiszem, hogy Meghan olyan brand lenne vagy lenne egy olyan márkája, amit eladhatna, melynek oka az ellentmondásossga. Túl sok csomagot cipelnek. Mindketten problémákkal küzdenek".

Tom azt is hozzátette, hogy a saját vállalkozások nyomást gyakorolhatnak a kapcsolatukra is, de ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikerüljön.

„Az utolsó dolog, amit Harry szeretne, az a válás. Biztos vagyok benne, hogy nem akar visszajönni Nagy-Britanniába" – mondta a szakértő, aki azt is elárulta, hogy a házaspár utolsó jelentős, fennmaradt szerződése a Netflix-szel, a Harry és Meghan című vitatott dokumentumfilm-sorozat készítőivel kötött 20 millió fontos megállapodás.

A Harryről szóló közvéleménykutatás eredménye megdöbbentő: a A YouGov legutóbbi felmérése szerint a válaszadók 64%-a negatívan vélekedik Harryről, amióta januárban kiadta a Tartalék című memoárját.

Tom szerint nehéz elképzelni, mit hoz a jövő Meghannek, különösen azért, mert idén visszahúzódott, a pletykák szerint azért, mert szerződés aláírása előtt állt a Christian Dior francia divatházzal, ám kiderült, hogy a szóbeszéd alaptalan.

„Szerintem a Dior-szerződés valódi volt – úgy gondolom, a Simmons-féle „grifters" támadás miatt esett szét" – mondta Bower. „Meghannak jelenleg nincs semmije, csak az Oprah Winfrey-interjúból származó "pakk" és a királyi család kárhoztatása a különböző egymást követő interjúkban. Ezért volt olyan csendes egész évben. Tudja, hogy valószínűleg túl messzire mentek, és nem tudja, most hogyan szálljon ki ebből. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a vége? Mi lesz a csúcspont?" - tette hozzá a királyi szakíró.