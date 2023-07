1. Ez az első élőszereplős Barbie-film, noha a játékbabáról más formában már sokszor készült mozgókép: több mint 40 animációs filmben és tévés produkcióban bukkant fel eddig.

2. Már 2009 óta létezik filmtervként a Barbie-mozi, az eltelt évek alatt pedig három nagy hollywoodi stúdió is felkarolta, míg végül a Universal és a Sony után a Warnernél kötött ki. A korábbi tervek egyikében Amy Schumer, egy másikban Anne Hathaway játszotta volna Barbie-t.

3. A film rendezői székébe végül Greta Gerwig (Lady Bird, Kisasszonyok) került, aki régi alkotótársával, Noah Baumbachhal (A tintahal és a bálna, Házassági történet) közösen írta a forgatókönyvet. Ők ketten eddig teljesen másfajta filmekkel jelentkeztek, ezért aztán meglepetést is keltett a szerepvállalásuk. Gerwig rögtön le is szögezte, hogy rá fognak cáfolni a nézők elvárásaira, és olyan élményt adnak majd nekik, „amiről nem tudták, hogy akarják".

4. Már a film előzetesei is sugallták azt, hogy itt valami másra számíthatunk, mint amit egy Barbie-filmtől várnánk: az első beharangozó a sci-fi klasszikus 2001: Űrodüsszeiát, a második a Mátrixot idézte meg.

5. A film története így nem is a csillogó-villogó rózsaszín Barbie-világban játszódik, vagy nem csak abban: ebben a sztoriban a száműzött Barbie és Ken kénytelen felfedezni a valódi világot is.

6. Ryan Gosling nem vállalta el elsőre Ken szerepét. Az a pillanat győzte meg, amikor meglátta a kislánya Ken babáját a házuk udvarán arccal a sárban, mellette egy kifacsart citrommal. Csinált erről egy fotót, és elküldte Greta Gerwignek azzal szöveggel: „El kell mondanunk a történetét."

7. Margot Robbie ezzel szemben egyből igent mondott Barbie szerepére, mert kislánykora óta rajongója a babának. Csak egy kérése volt: hogy a filmbeli házában csúszda vezessen az emeletről az úszómedencébe.

8. Mivel Margot Robbie igazi Barbie-szakértőnek mondhatja magát gyerekkora óta, így segített Ryan Goslingnak is a felkészülésben. A színész naponta kapott például ajándékba tőle rózsaszín strandcuccokat, mivel a filmbeli megjelenését az 1979-es Malibu Ken babáról mintázták.

9. Margot Robbie a forgatás ideje alatt találta meg otthon egy régi, kislánykori listáját arról, hogy mi mindent szeretne elérni az életben. Az egyik tétel ez volt: „találkozni Ryan Goslinggal".

10. A pink szín annyira meghatározó eleme a film látványvilágának, hogy rengeteg ilyen festéket használtak el a produkcióhoz. A terméket gyártó Rosco vállalat igyekezett kielégíteni a filmesek igényeit, de volt olyan pont, amikor egyszerűen kifogytak a pink festékből.

11. A filmben szerepel Kate McKinnon is, akivel Margot Robbie már a Botrány című filmben is együtt játszott. És aki abban a filmben úgy nevezte Robbie karakterét, mint „bemondó Barbie"-t.

12. Greta Gerwig egyik kedvenc színésze és alkotótársa, a már a Lady Birdben és a Kisasszonyokban is vele dolgozó Saoirse Ronan is szerepelt volna a filmben az eredeti tervek szerint. Végül időpontegyeztetési gondok miatt hiúsult meg a közreműködés.

13. Noha sokan várták, és reménykedtek benne, de a filmben nem csendül fel a nevezetes Barbie Girl című dal az Aquától. Ezzel szemben olyan előadók számai hallhatók, mint Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Sam Smith, Lizzo, Nicki Minaj, Billie Eilish, PinkPantheress, Tame Impala, the Kid Laroi, a szereplőként is felbukkanó Dua Lipa, de maga Ryan Gosling is dalra fakad.

14. Még be sem mutatták a filmet, de Vietnámban máris betiltották, mert szerepel benne egy olyan térkép, ami szerintük vitatott tengeri területeket Kínához tartozónak mutat. A film alkotói leszögezték, hogy nem volt szándékukban semmilyen állásfoglalás a kérdésben.

15. A Barbie díszbemutatóját július 9-én tartották a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban. Az amerikai mozikba július 21-én kerül, a hazai filmvásznakon már egy nappal korábban, július 20-án is látható.