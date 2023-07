Az alig 4000 főt számláló leicestershire-i Rothleyban a Montview idősek otthonának vezetője fejéből fantasztikus ötlet pattant ki. Stacie Weaver arra buzdítja az ott élő családokat, "fogadjanak örökbe" egy nagyszülőt. Úgy véli, ez enyhítené az idős emberek magányát, de az örökbefogadóknak is teljesebbé tehetné az életét.

A gondozóház örökbefogadási programjának ötlete azután merült fel, hogy az ott élő 93 éves Edna Colton arról beszélt, mennyire szeretne unokát.

Azóta a kisgyermekes családokat arra biztatják, hogy látogassanak el az otthonba, beszélgessenek a lakókkal, vigyenek életet a Montview-ba. Az ötlet sikeres lett: a 38 éves Stacie Weaver elmondta, hatalmas boldogság látni, ahogy a fiatalok és gyerekek az idősekhez kapcsolódnak.

A 37 éves Nayha Gounder és 36 éves férje, Nikesh kétéves fiukkal, Orennel az első családok között voltak, akik meglátogatták az otthont.

„Szép délutánunk volt. Öröm volt látni a mosolyt az arcukon" - idézi Nayhát a Mirror.

Az Age UK kimutatása szerint hogy több mint egymillió nyugdíjas él Nagy-Britanniában, akik akár egy hónapig sem tudnak senkihez sem szólni. Így idős emberek százezrei vannak gyakorlatilag elzárva a társadalomtól.

Weaver arról is beszélt, nagyon jó lenne, ha több gondozóház is csatlakozna a programhoz, ugyanis minden idősek otthonában élnek olyan emberek, akiket senki sem látogat. Emellett felhívta a figyelmet a kezdeményezés másik fontos vetületére is.

Senki sem szeret magányos lenni, és - ha nem is hinnéd - valóban bele lehet betegedni ebbe az érzésbe, ráadásul nemcsak pszichés, hanem fizikai értelemben is. Arról, hogy miként betegít meg a magány, ebben a cikkünkben írtunk

„A kezdeményezés a gyerekeknél is sok mentális előnnyel járhat. Sokuknak már nem, vagy távol élnek a nagyszüleik, így nincs, aki megtanítsa nekik az idősek tiszteletét, és nem találkoznak olyan idősekkel, akik a példaképeik lehetnek" - nyilatkozta. "Mi egy mountview-i nagy családként gondolunk magunkra, amit szeretnénk még bővíteni" - fogalmazott Weawer.

A gondozóház vezetője a célok között említi azt is, hogy a jövőben egynapos kirándulásokat szervezzen, hogy a családok és az otthon lakói között még szorosabb kapcsolat alakuljon ki.

Edna Colton pedig nagyon boldog, hogy kívánsága egy programmá nőtte ki magát. "Teljesen feldobják az életünket a gyerekek. Öröm hallani a hangjukat, látni őket" - nyilatozta. „Itt általában úgyis idős emberek vesznek körül, a gondozók felnőttek, nagyon hiányzott az az energia, ami a gyerekekből árad" - tette hozzá a 93 éves lakó.