Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Már az Oroszlánban jár a Nap, ami élénkítően hat rád, és előhozza belőled a játékosságot. A nyár számtalan lehetőséget rejt: röplabdázás, vízibiciklizés, tollasozás, frizbizés, bármi, amihez kedvet érzel. Ám július utolsó hete nemcsak erre jó, mert a pénzügyeidet is ideje átgondolni. Persze nem kell rágörcsölnöd a számolgatásra. A hétvégéd akkor lesz nagyszerű, ha szolgálatot teszel, és segítesz valakinek.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Július utolsó hete nem lesz mentes a nézeteltérésektől. Szerdán és csütörtökön olyan emberekkel lesz dolgod, akik meglehetősen szélsőségesen reagálnak rád. Ez nem téged, hanem őket minősíti. Számodra jó hír, hogy pénteken éjjel a Merkúr a Szűzbe lép, és innentől minden könnyebb lesz. Ettől még július utolsó hétvégéje nem ígérkezik sem unalmasnak, sem eseménytelennek...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Mivel a Nap már az Oroszlánban jár, neked utaznod kellene. Mindjárt vége a júliusnak, voltál már szabadságon? Ha igen, akkor rendezgetheted az emlékeidet, ha még nem, akkor gyorsan találd ki, hova és mikor mész! Szerdán és csütörtökön olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek az egészséged megőrzésére figyelmeztetnek. Péntektől szerelmes hangulat lesz úrrá rajtad.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A Rák vizes jegy, amit bizonyára tudsz is már. Vajon azt is tudod, hogy neked a víz a kikapcsolódást és a feltöltődést jelenti? Szerdán és csütörtökön is lesznek szuper fényszögek az égen, amelyek ezt erősítik. Menj vízbe, de legalább vízpartra! Az is jó hatással van rád, ha csak nézed a vizet. Minél nagyobb a víz felülete, annál jobb. Július utolsó hétvégéjén engedd be a szerelmet az életedbe!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Közeleg a születésnapod. A Nap már az Oroszlánban jár, ami felvillanyoz téged. Nem lesz viszont könnyű dolgod szerdán és csütörtökön, ugyanis kellemetlen fényszögek kellemetlen embereket jeleznek. Bölcsen tennéd, ha nem vennéd fel a kesztyűt. Pláne a bokszkesztyűt. Nagyszerűen búcsúzik a július: péntekre és vasárnap is jut szuper fényszög. Szóval nem lesz okod panaszra.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Már két hete jár a Mars a Szűzben. Hozzá csatlakozik pénteken bolygód, a Merkúr, amely kimondottan kedvezően hat rád. Ráadásul vasárnap nagyszerű fényszögbe kerül a Bak Holddal, és megnyugtat. Előtte még, a hét során, szerdán és csütörtökön óvatosnak kell lenned a közlekedésben. Legyél előzékeny, és elkerülheted a konfliktusokat, illetve a legrosszabbat, a balesetet.

