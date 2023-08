Az élet meghatározó döntései között egyértelműen a szakítás az egyik legnehezebb. Azt viszont már embere válogatja, hogyan is történik az elválás. A saját bőrünkön is tapasztalhattuk, hogy nem lehet „szépen" szakítani, mert mindenképpen fájdalmas, de azzal talán egyetértünk, hogy meg lehet adni a módját.

Lássuk a csillagjegyek legjellemzőbb szakítási szokásait, amelyek nyilván a kapcsolat minőségétől függően változhatnak, de alapvetően ez a bevett mintájuk.

Kos (március 21. – április 19.)

A Kosok szenvedélyes természetükből adódóan általában hirtelen impulzusból vezérelve szakítanak. Akkor, és ott a vita hevében úgy gondolják, ez a legjobb döntés. Pontosan ezért olyan jellemző rájuk, hogy miután elszáll a dühük, ráébrednek, hogy talán mégse kellett volna csapot-papot otthagyni.Ezután pedig beállíthatnak egy nagy csokor virággal és bocsánatért esedeznek. A másik véglet pedig, hogy csak azért is tartják magukat a döntésükhöz, és maguknak se vallják be, hogy rossz döntést hoztak.

Bika (április 20. – május 20.)

A Bikák a végletekig hűségesek, és állhatatosak egy párkapcsolatban. Akkor is képesek benne maradni a kapcsolatban, ha az már rég elromlott. Ám egy dolog mégis kiveri náluk a biztosítékot, ez pedig az árulás. Ha egy Bikát megcsalnak, és kiderül, akkor ott kő kövön nem marad. A Bika azonnal szakít, és sosem néz vissza.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek jegyűek általában azért hagyják el a párjukat, mert valami újra és izgalmasra vágynak. Ám a szakítás náluk nem olyan egyértelmű. Ez a jegy nem szeret konfrontálódni, ezért hajlamos lehet szó nélkül eltűnni. Ezt nem azért teszi, mert gonosz, csak egyszerűen úgy gondolja, hogy ezzel okoz a legkevesebb fájdalmat. Jobb esetben még jellemző lehet rá, hogy sms-ben vagy emailben írja meg a szakító levelet, de ritka, hogy szemtől-szembe tenné ezt.

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák jegy szülöttei végtelenül érzékenyek, és jóindulatúak, így nem jellemző rájuk, hogy kegyetlen eszközökhöz folyamodjanak, ha szakításra kerül a sor. Ha egy Rákkal durván bánnak, akkor azonnal kilép a kapcsolatból, és sosem néz vissza. Ha pedig egyszerűen elhidegült a párjától, biztos, hogy megtiszteli őt egy hosszas, akár órákig elhúzódó szakító beszélgetéssel, és jellemző rá, hogy felveti a „maradjunk barátok" tipikus szöveget.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Az Oroszlánok nagyon könnyen lesznek szerelmesek, de sajnos annál könnyebben is ábrándulnak ki. Gyakori náluk, hogy idealizálják a partnerüket, és amikor felfedezik szerelmük tárgyában a hibákat, felhúzzák a nyúlcipőt, és akár szó nélkül távoznak. Persze, nem minden Oroszlán ilyen, de jellemző lehet rájuk ez a könnyedség, ha szakításról van szó.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A Szűz jegy szülöttei szeretnék mindenből kihozni a maximumot, és ez a párkapcsolatukra is igaz. Amikor szakításra kerül a sor, olyan korrekten kezelik azt, amennyire csak lehet. Igyekeznek tárgyilagosan fogalmazni, minden szempontot felsorolnak, megindokolják a döntésüket, de a saját hibáikat is belátják. Természetesen hiába a korrektség, mert ilyen esetben is fáj a szakítás, de azért egy Szűz igyekszik mindent megtenni, hogy enyhítse a fájdalmat.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A legtöbb csillagjegy közül talán a Mérleg jegyűeknek a legnehezebb meghozniuk egy ilyen döntést, mert nagyon nehezen engednek el bármilyen kapcsolatot az életükben. Továbbá rettegnek a konfliktusoktól, hiszen egész életükben a harmóniára törekednek. Amikor egy Mérleg mégis kénytelen szakítani, akkor a felelősséget igyekszik áthárítani a partnerére.Addig provokálja, amíg eléri, hogy a másik mondja ki, hogy vége, mert ezáltal ő lehet az „áldozat", és ebben a szerepben jobban szeret tetszelegni.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpióknak nem okoz nagy gondot véget vetni egy kapcsolatnak, mert mire eljutnak oda, hogy ezt meglépjék, általában feldolgozták magukban a sérelmeiket. Egészen egyszerűen a partnerüket hibáztatják mindenért, de természetesen ez egyfajta védekezési mechanizmus csupán, amivel a saját szívüket védik. Mivel nagyon mély érzésűek, nekik így könnyebb elengedni a kapcsolatot, minthogy szembenézzenek azzal, hogy ők mit rontottak el.

Nyilas (november 22. – december 21.)

A Nyilasok számára a szabadság mindent visz, és a birtoklás első jelénél kilépnek a kapcsolatból. Ha úgy érzik, korlátozzák őket a szabadságukban, akkor figyelmeztetik a partnert, hogy ha ez így megy tovább, biztosan elhagyják. Alapvetően korrektek, hiszen nyílt lapokkal játszanak, csak nem könnyű velük, mert nikább a függetenséget választják, mint a szerelmet.

Bak (december 22. – január 19.)

A Bakokra jellemző lehet, hogy elszigetelik magukat, a munkába temetkeznek, és ezzel jelzik, hogy vége a kapcsolatnak. Mivel gyűlölik a konfrontációt, a csönd lesz a végső jele annak, hogy mehetnékjük van. Ez a kínzó csönd akár hetekig is tarthat, addig, amíg a partner már annyira a plafonon van, hogy magától dönt úgy, hogy elhagyja a Bakot. A Bak pedig ekkor megkönnyebbül, de hetekkel vagy hónapokkal a szakítás után lehet küld egy szép levelet, amiben leírja az érveit, és minden jót kíván az exnek. Utóbbi azért jellemző rá, mert alapvetően korrekt jellem, csak nagyon nehezen konfrontálódik verbálisan.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A Vízöntőkre is jellemző, hogy barátok szeretnének maradni az exszel, csakhogy ez általában nem jön össze nekik. Akkor szakítanak, ha elillant a szerelem, mert egy kapcsolatban a szenvedélyt keresik. Jóindulatukból kifolyólag sose akarnák szándékosan megbántani a partnerüket, és épp ezért nagyon elhúzzák a szakító beszélgetést, akár több alkalommal is hajlandóan találkozni az exszel, ha szükséges.Egyébként őket is mélyen megviseli a szakítás, de inkább gyászolnak, minthogy megalkudjanak valamivel, ami nem elég jó.

Halak (február 19. – március 20.)

A Halak jegy szülöttei szeretik rózsaszínben látni a világot, igazi álmodozók, és pontosan ezért is esik nehezükre a szakítás. Ha mégis meglépik azt, akkor hajlamosak elővenni a leglágyabb hangjukat, és úgy elővezetni a szakítást, hogy az inkább egyfajta dicshimnusznak tűnjön. Ilyenkor hosszan elmondják, mennyire tisztelik a másikat, és hogy ő milyen csodálatos ember. Nem biztos, hogy így könnyebb lesz a másiknak, de a Halak mindent megtesz azért, hogy az elválás minél „szebb" legyen.