A szolgáltatásnak találóan az 'Any Wear, Anywhere' nevet adták, és azért találta ki a két vállalat, hogy csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátásukat és a ruhahulladék mennyiségét. Ezt úgy látták biztosítottnak, ha az utasokat arra ösztönzik, hogy kevesebb csomagot vigyenek magukkal - írja a Travelo. A Japan Airlines szerint a Tokió és New York közötti járaton minden egyes kilogramm 0,75 kg-mal csökkenti a repülőgép szén-dioxid-kibocsátását.

Az utasok az 'Any Wear, Anywhere' weboldalán keresztül jelezhetik, ha ruhát szeretnénk bérelni. A repülési adatokat, a ruhaméreteket, az évszakot és az utazás időtartamát legalább egy hónappal előre meg kell adni, a ruhák pedig a szállodában várják az utasokat érkezéskor. A szolgáltatás ára a kölcsönzött ruhadarabok számától függ, de körülbelül 4000 és 7000 jen (10-17 ezer forint) között mozog.

A szolgáltatást a japán légitársaság utasainak kínálják először, 2024 augusztusáig csak ők vehetig igénybe, azonban sikeres lesz, kiterjesztik más légitársaságok utasaira is.