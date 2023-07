A nyár egyik legszebb része, amikor közeledünk a már korábban kiválasztott és befizetett utazásunkhoz, kivéve akkor, ha az iroda vagy a szállásközvetítő cég körül problémák merülnek fel. Ha likviditási gondok adódnak valamelyik irodánál, esetleg csődhelyzetbe is kerül, az több okból is gondot okoz az utasoknak: bizonytalanná válik az utazásuk vagy a hazajövetelük, nem tudják, mitévők legyenek, ahogy azt sem, számíthatnak-e kártalanításra. Összeszedtük, hogyan járjunk el ilyen helyzetekben, és azt is, mit tehetünk meg még az utazás előtt!