Ugyan a meleg és a napsütés mosolyt csal az emberek arcára, de kellemetlen izzadással is jár. A dezodorok sokat segítenek, ám az egész testünket mégsem kenhetjük be velük, ahogy a lábunkat sem. A lábak izzadása kellemetlen csúszkálással jár, ezen kívül kellemetlen szaggal járhat. De jó hír, hogy egy gyors és olcsó trükkel ezt a problémát is kiiktathatjuk az életünkből.

A fekete tea segíthet megakadályozni a lábak izzadását

A fekete tea átmenetileg összehúzza vagy bezárja a verejtékcsatornákat és a pórusokat, és elpusztítja a felületi baktériumokat. Ez a trükk megelőzésként működik, vagyis azelőtt kell alkalmaznunk, mielőtt még kimozdulnánk.

Főzzünk le két filternyi fekete teát. Nem szükséges márkás terméket vásárolnunk, a szükséges csersav a legolcsóbb teaában is benne van. Hagyjuk kihűlni. Öntsük bele egy akkora tálba, amiben elfér a lábunk. Áztassuk 10 percig - írja a The Sun.