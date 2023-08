Sokakban merül fel a gondolat, hogy hogyan is határozzuk meg a sikert. Mitől függ? Lehet valaki szerencsésebb, mint mi? Van, hogy valaki a munkahelyén sikeres, ám magánélete, párkapcsolata romokban hever. Sikeresek lehetünk életünk számtalan területén, de hogyan vélekedik erről egy szakértő?

A Develent program és Mindset Terápiás és Tanácsadó Központ által szervezett előadás keretein belül Dr. Menczel Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológust kérdeztem a témában. Az előadás az MCC Feszten zajlott, a laza, fesztiválos hangulat ellenére is hasznos, hozzáértő és érdekfeszítő válaszokat kaphattunk Zsuzsannától.

– Mit is nevezünk pontosan sikernek?

– A siker tulajdonképpen az, ha valaki a tehetségét az érdeklődéséhez mérten ki tudja használni és abban meg tudja találni azt az élményt, ami magas teljesítményre sarkallja, de még élvezetes marad.

Azt hiszem, az siker, amikor valaki tényleg megtalálja azt, ami igazán érdekli és abban kiemelkedő vagy magas szintet tud nyújtani.

– Hogyan éljük meg a környezetünkben tapasztalt sikereket? Milyen hatással lehet ránk mások sikere?

– Nehéz általánosítani, mert nagyon emberfüggő. Azon is múlik, hogy az adott személy ezt hogyan mutatja be, és azon is, hogy aki a vevő oldalon van, az ő számára mit jelent a siker. Mindenkinek más. Általánosságban talán azt látjuk, hogy az a "jól" sikeres ember, akit példaképnek lehet tekinteni és akire valamiért fel tudunk nézni.

Az is nagyon motiváló szerintem, amikor azt látjuk, hogy valakinek szenvedélye az adott terület, annyira bele tud merülni egy tevékenységbe, annyira szereti, hogy nagyon sokat belefektet.

Az is nagyon fontos ahhoz, hogy sikeresnek lássuk az illetőt az, hogy az élete többi területe milyen. Ha valaki csak a munkájának él és abban ér el sikereket, azt nem szoktuk annyira értékelni, legfőképpen akkor nem, ha elhanyagolja a családját vagy az egészségét. Viszont, ha azt látjuk, hogy ezekben megtalálta az egyensúlyt és mégis magas szinten tud teljesíteni, akkor mondhatjuk az illetőt sikeresnek. Ez abszolút motiválóan hathat ránk.

– Lehetséges a siker tehetség nélkül? Mi a különbség a kettő között?

– Ott kell keresni a különbséget, hogy valakinek van egy veleszületett tehetsége bizonyos dolgokhoz, de nem mindegy, mennyire kitartó, módszeres és gyakorlatias.

A legnagyobb sikereket azok érik el, akikben ez a kettő megvan. De egymás nélkül lehet valaki nagyon jó szakember, de valószínűleg nem lesz meg benne az a fajta kreativitás, ami a kiemelkedő felfedezésekhez, újításokhoz szükséges. Hiába van meg valakiben genetikailag a tehetség, a veleszületett készség, ha nem gyakorol.

Igazából ez hasonló ahhoz, mint amikor azt mondják, egy sportolónak szerencséje van. A szerencse is olyan dolog, hogy kell hozzá a tehetség és a rengeteg gyakorlás. Így akkor ki tudja használni azt az adott szituációt, amit mi lehet, hogy szerencsének hívunk. Ő igazából kihasználja ennek a kettőnek abban a pillanatban az együtt állását.

A Develent egy személyiségfejlesztő program, a foglalkozásokat vezető pszichológusok a Mindset munkatársai. Fő irányuk a tehetség kibontakoztatása, egészen ötödik osztályos kortól a fiatal felnőttekig tart a képzés. Van egy úgy nevezett vezetőképző is, azoknak, akik már dolgoznak, de még a vezetéshez szükséges készségeket tanulják. Az érzelmi intelligencia, különböző kommunikációs skillek, asszertivitás és időmenedzsment mind elsajátíthatóak. A tudatos gondolkodás itt a prioritás.

– Létezik olyan, hogy valaki szerencsésebb, mint mások?

– Ez izgalmas kérdés. Azt gondolom, hogy kell, hogy az embernek szeme legyen hozzá és ez attól is függ, hogy milyen környezetben szocializálódik az illető, mire nevelik. Engem anyukám úgy tanított, hogy bármi legyen is, mindig szerencsénk lesz. Én így is élem az életem, és eddig azért mindig szerencsém is volt.

– Mit gondolsz, mennyire fontos a pozitív szemlélet és a tudatosság a siker eléréséhez?

– A tudatos szemlélet nem egyenlő mondjuk a hurráoptimizmussal. Kell a pozitív szemlélet, ez természetes, illetve sokkal könnyebb az életünk, hogy ha nem mindig borúsan nézzük.

Azt gondolom egyébként, hogy a rossz élmények vagy szomorúság ugyanúgy hozzátartozik az életünkhöz. Tehát a pozitív és negatív érzelmek egyensúlyából adódik az, hogy rendben legyünk és mi magunk is egyensúlyban tudjunk élni.

A tudatosság pedig nagyon fontos! Legfőképpen az, hogy észrevegyük azt, hogy milyen gondolataink vannak. Ha negatívan vélekedünk valamiről, akár magunkról, azzal gátoljuk saját magunkat. Néha érdemes kicsit megállni és megnézni, hogy most éppen hova tartunk, mit csinálunk.

Ne csak sodorjon az élet, hanem legyenek elképzeléseink, hogy mit akarunk kezdeni az életünkkel. Tudjuk, hogy nekünk személyesen mi a fontos, mi az, ami boldoggá tesz.

Van, aki a szakmájában szeretne sikeres lenni, de van olyan is, akinek a szabadidő fontosabb és azért dolgozik, hogy legyen miből finanszíroznia a hobbiját. Ez egy másik nézőpont, de nagyon jó, ha valaki ezt így ki tudja mondani.

Hurráoptimizmus alatt nagyjából azt a fajta mesterséges, lelkendező optimizmust érthetjük, amely a XXI. századra már az egész világot meghódító self-help mozgalmak által kitermelt, manapság kifejezetten népszerű önfejlesztő könyvek és guruk "az vagy, amit gondolsz" alapú megközelítésének köszönhetően széles körben terjed.

– Mit gondolsz a kitartás, elkötelezettség és szenvedély fontos annyira, mint a tehetség?

– Jó, hogyha rendelkezünk ezekkel az erényekkel. A kitartás egy tanult dolog. Ha megtaláljuk azt a területet, ami érdekel, azt tudjuk szenvedélyesen csinálni. Ezek támogatják egymást, ugyanúgy, mint a munka és párkapcsolat esetében. Ha valaki a párkapcsolatában sikeres, az kihatással lesz a munkavégzésre is, tud belőle töltekezni. Ez termeszetesen fordítva is igaz, ha a munkában sikeresek vagyunk, nő a magabiztosságunk, ami a párkapcsolati működésre is hatással tud lenni.

– Nem várt nehézségek mennyire befolyásolhatnak minket hosszú távú céljaink elérésében?

– Emberfüggő azt gondolom. Nem mindegy, hogy mennyire vagyunk rugalmasak vagy merevek. Minél rugalmasabb az ember, akkor egy nem várt nehézségen is könnyebben túllendül. Az is számít, hogy egyáltalán minek tekintjük ezt a nem várt nehézséget. Felfogásban nagyon különbözőek vagyunk.

– Mit tanácsolsz, hogyan kezeljük ezeket a váratlan nehézségeket?

– Nem kell elsietni a dolgokat. Nem várt helyzetekben is az az első, hogy álljunk meg egy pillanatra és ne csak ösztönből reagáljunk. Nézzük meg, hogy ez most mit jelent, miről szól, mit lehet vele kezdeni.

Sok választási lehetőségünk van, de nem biztos, hogy felismerjük az adott pillanatban. A nem várt helyzeteknél is nagyon kevés az olyan szituáció, amire instant reagálnunk kell.

Ha ez nem így van, akkor álljunk meg egy pillanatra, nyugodtan kérjünk tanácsot vagy beszélgessünk róla barátainkkal.Tudunk tájékozódni a már megtörtént eseményekből is, akár az interneten.

Az asszertivitás más szavakkal azt jelenti, hogy nehéz érzelmi szituációban is képes vagy érvényesíteni igényeidet, miközben a másik fél szükségleteit is tiszteletben tartod. Ha sikerül asszertíven viselkedned, akkor a hangsúly nem a saját (agresszivitás), és nem a másik fél (passzivitás) szempontjain van, hanem egyidejűleg mindkét fél érdekein. Ez a fajta viszonyulás gyógyító otthoni és munkahelyi kapcsolataidra nézve, és segít élhetőbb világot teremteni magad körül.

– A kitartás tanulható?

– Azt gondolom, hogy igen, tanulható. Ha mégsem, később akár egy pszichológiai tanácsadásra is érdemes időt fordítani. Érdemes megvizsgálni ilyenkor az okát, hogy miért nem tud valaki elég kitartó lenni vagy mi az, ami meggátol minket.

Visszavezethető ez gyermekkori sérelmekre is. Ezeket a sérelmeket tudattalanul, de lehet, hogy beépítjük.