Örvendetes a hír, hogy a magyar anyák többsége szeretné és tudja is szoptatni kisbabáját, ám ez nem mindig megy könnyen. Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár kisgyermekes édesanya, aki maga is nehézségeken ment keresztül ezügyben. A Life.hu-nak adott interjújában azonban még ezekről a nehézségekről is szívesen beszélt, mert vallja, hogy azok leküzdésével élete egyik legcsodálatosabb élményét kaphatta meg: a szoptatásét.

– Egy felmérés szerint a magyarok túlnyomó többsége úgy tartja, hogy az anyatejes táplálás a legjobb a csecsemők számára. Ez az elv mennyire érhető tetten a gyakorlatban – szívesen szoptatnak a magyar anyák?

– A magyar anyák számára szerencsére alapvetésnek számít az, hogy szoptatni szeretnék újszülött gyermekeiket. A szándék megvan, sajnos azonban sok esetben az első szoptatási időszak nagyon nehéz, tele sikertelen próbálkozásokkal, kudarcokkal vagy akár fizikai fájdalommal is. Az édesanyák ezért gyakran idő előtt feladják a próbálkozást és a tápszerhez nyúlnak – ami után végképp nehézzé válik az anyatejes táplálás. Kétgyermekes anya vagyok, és azok közé tartozom, akik megharcoltak azért, hogy szoptathassák a gyermeküket. A saját példáimból tudom, hogy a kezdeti nehézségek jelentkezésekor nem szabad feladni, szinte biztosan működni fog az, aminek működnie kell – de ehhez mindenképpen kérni kell a szakember segítségét, aki lehet laktációs tanácsadó a szülészeten, vagy akár a területi védőnő is.

Államtitkárságunk fontos céljainak egyike, hogy elérjük: minden egyes szülészeten legyen minimum egy laktációs tanácsadói képesítéssel rendelkező munkatárs, aki rögtön a szülés után segíteni tud az édesanyának. Ugyanilyen fontos az is, hogy megértessük a nehézségekbe ütköző édesanyákkal, hogy merjenek segítségért fordulni az említett szakemberekhez; ugyanis sajnos – senkit meg nem bántva – ki kell jelenteni, hogy nem feltétlenül visznek előre a jószándékú, ám gyakran laikus tanácsok. Arra biztatnék minden édesanyát, hogy hallgasson a belső ösztöneire, akassza szögre a kéretlen tanácsokat és véleményeket, mert egy nő pontosan érzi, hogy számára és gyermeke számára mi a legjobb. Az anya tudja azt is, hogy milyen hosszú ideig szoptassa a gyermekét, és ezzel kapcsolatban nincs helyük különféle „külső" elvárásoknak.

Néhány tény a csecsemőtáplálással kapcsolatban Világviszonylatban a nők 97 százaléka képes arra, hogy szoptassa gyermekét.

Magyarországon a 2022-es adatok szerint a szülészeti intézményekből hazabocsájtott újszülöttek 71 százaléka kizárólag anyatejet kap a szülést követő napokban.

Hazánkban az első életévüket betöltött csecsemők 37 százalékát 6 hónapos korukig kizárólagosan anyatejjel szoptatják.

12 hónapos korban a csecsemők 37 százaléka kap még anyatejet az egyéb táplálék mellett hazánkban.

– Az Ön esetében mi segített? Szakemberhez fordult, vagy egyszerűen nem figyelt a fogadatlan prókátorokra?

– Is-is. Nem titkolom, hogy az első gyermekemnél nagyon sok problémám volt a szoptatással – talán ezért is érzem egyfajta missziónak, hogy ahol csak tudunk, segítsünk az anyáknak ebben is. Én tényleg szinte mindent ki- és megpróbáltam, hogy szoptatni tudjak. Elkeseredetten próbálkoztam újra és újra. Végül szakképzett tanácsadó segítségét vettem igénybe, ami meghozta az eredményt: 19 hónapig szoptattam az első gyermekemet, a másodikat pedig ennél is tovább. És akárhányszor fordultam szakképzett tanácsadóhoz, mindig tudott újat mondani, még akkor is, amikor azt gondoltam, hogy már mindent tudok. Örülök, hogy végül nem adtam fel, és nagyon hálás vagyok azoknak, akik átsegítettek a nehézségeken. Mindazonáltal leszögeznék egy fontos dolgot: attól, mert valaki minden erőfeszítése ellenére sem tudja, vagy valami ok miatt nem is szeretné szoptatni a gyermekét, még nem rossz anya, és mindez nem jelenti azt sem, hogy kevésbé szereti a gyermekét. A szoptatás nem az anyai szeretet egyik kifejezési formája, hanem táplálási mód.

– Ha egy kisbaba éhes, meg kell etetni, tartózkodjanak éppen bárhol. Megszólják ma azt a nőt Magyarországon, aki nyilvános helyen szoptat?

– Azt látom és tapasztalom, hogy a szoptatás egyre elfogadottabb a nyilvános helyeken, üzletekben, intézményekben is. Ez nyilván egy öngerjesztő, pozitív folyamat egyik állomása: minél több édesanyja gondolja természetesnek azt, hogy amikor a gyermeke megéhezik, megszoptatja, akár az otthonán kívül is, annál inkább alkalmazkodnak hozzájuk a külső körülmények is. Nem arról beszélek, hogy nem okoz megdöbbenést, ha valaki egy étterem kellős közepén – szó szerint – leplezetlen módon szoptatni kezd, mert megvannak ennek a diszkrét formái. Egy kisbabát táplálni a világ legtermészetesebb dolga, és megvannak az eszközök arra, hogy az a baba és az anya magánügye maradjon.

Hogy konkrét intézményi példákat hozzak: a Családbarát Magyarország kampány részeként az egyetemeken baba-mama szobákat alakítottak ki, amelyeket a fiatal anyák pelenkázásra vagy szoptatásra tudnak használni. De láttam már ilyen helyiséget strandokon, bevásárlóközpontokban is. Nem kell hozzá sok minden, csak zárható ajtó és egy kényelmesebb bútordarab, például fotel.

– A magyar családtámogatási politika rendkívül sokrétű. Az anyatejes táplálással kapcsolatban mi a fő kormányzati csapásirány?

– „Kettős célról" beszélhetünk. Egyfelől azok az anyák érintettek, akik úgy döntenek, hogy szeretnék szoptatni a gyermeküket. Itt célunk, hogy minden szülészettel rendelkező kórházban legyen legalább egy laktációs tanácsadói képesítéssel rendelkező szakember, aki az anyák rendelkezésére áll. Ettől egyébként nem vagyunk messze csak a területi eloszlás egyenlőtlen. Másik törekvésünkkel pedig azokra az édesanyákra fókuszálunk, akiknek több az anyatejük, mint amennyire a gyermeküknek szüksége van, illetve azokra, akiknek nincs tejük vagy nem szeretnének szoptatni. Elsősorban ezt a három csoportot érinti, hogy megreformáljuk az anyatejleadás és -gyűjtés rendszerét:

növeljük az anyatejelosztó állomások számát, mert célunk, hogy minden vármegyében legalább egy ilyen állomás működjön.

Ott le tudják adni a többlet tejet azok, akiknek feleslegük van, és hozzájuthatnak azok az anyák, akiknek szükségük van rá. Ma egyébként 41 anyatejelosztó állomás működik az országban, azonban itt is a kiegyensúlyozatlan területi eloszlás a probléma. Ezért kiemelt feladatunk, hogy az anyatej-donációt – ami ezeken az állomásokon valósul meg – jobban bevezessük a köztudatba. A koraszülött kisbabák számára az anyatej az életet jelenti, nagyon fontos tehát, hogy minden csepp donortej a megfelelő helyre jusson el. Donortejet egyébként a gyermekorvos tud felírni receptre, a kisbabák 8 hónapos koráig jár térítésmentesen, és az édesanyák az elosztó állomásokon tudják igényelni.

– Kell-e idegenkedniük az anyáknak a donortejtől? Van-e bármilyen kockázata a használatának?

– Emlékezhetünk a szoptatós dajka elnevezésre, akinek a keblén tulajdonképpen egy vagy több másik asszony gyermeke nevelkedett. Néha olyat is hallani manapság, hogy például egy baráti társaságon belül egymásnak adnak tejet az anyák. Ezek a módszerek kevésbé biztonságosak. A gyűjtőállomásokon hozzáférhető anyatej azonban teljesen biztonságos: a „donor anyák" rendszeres, alapos, ám gyors és gördülékenyen megszervezett szűrővizsgálaton esnek át, az anyatejet is bevizsgálják, olyan kezelésnek vetik alá, amely megőrzi a tej minőségét, a benne lévő, kincset érő tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat. A szállításnál, a tárolásnál is nagyon körültekintően kell eljárni, és erre csak intézményi keretek között van lehetőség.

Ági, álmodtam egy kiságyat az irodádba! – ezzel a mára ikonikussá vált mondattal hívta vissza a gyermekágy mellől az államtitkári munkába Csák János miniszter Hornung Ágnest 2022 elején. Ez a bizonyos kiságy – vallotta be az államtitkár – sosem került az irodájába (ő maga tiltakozott ellene), ám a kijelentés jól tükrözi a tárcavezető hozzáállását és családbarát szemléletét. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a lehető legmagasabb szinten ültette át a gyakorlatba a Work-Life Balance-t, azaz a munka és magánélet egyensúlyát. Ennek egyik példája az az iroda, amelybe a minisztériumi dolgozók használt, „hozott" játékokat tettek. Nevelési szünetekben, ha nincs nagymama, bébiszitter vagy napközis tábor, ebben a szobában töltik szüleik egy-egy munkanapját a gyerekek. Hornung Ágnes megjegyezte: az ő gyermekei például néha szívesebben játszanak ott, mint a saját szobájukban. Hozzátette azt is, szerinte az édesanyáknál vagy az édesapáknál jobb munkaerő nem létezik: 0-24 órában dolgoznak és munkahelyükön a maximumot adják.

– A szoptatás miért jó a babának és miért jó az anyának?

– Őszintén hiszek abban, hogy az anyatej az első és legfontosabb táplálék a kisbabának, és amit az anyatej nyújt, azt semmilyen mesterséges táplálék nem helyettesítheti. A kisbabák gyomra a születésük után hat hónapig még nem igazán alkalmas más táplálék befogadására az anyatejen kívül. Ha a hat hónapnyi szoptatásból több, vagy sokkal több lesz, az is csak jó a gyermeknek. Az anyatej olyan csodálatos „szer", ami mindig a baba fejlődésének aktuális fázisához igazodva tartalmazza az immun- és ásványi anyagokat, vitaminokat. Az anyatejjel táplált gyermekek kevesebbet betegek, a szoptató anyák esetében pedig kevésbé valószínű mellrák, cukorbetegség vagy elhízás kialakulása. Az anyatej stresszoldó, fájdalomcsillapító, külsőleg pedig sebgyógyító hatású. Emellett számos praktika létezik, amellyel az anyatej áldását használjuk: én például tanúsíthatom, hogy az anyatej a picik orrdugulására is gyógyír. A szoptatás élménye pedig önmagában is fantasztikus: az ember magához öleli a kisbabáját, ami a kicsi számára is nagyon fontos. A babusgatás persze bármikor lehetséges, de szoptatás közben ösztönösen jön, végtelenül természetes és szeretetteljes.

– Az anyatejes táplálás így, augusztus első hetében mindig kiemelt figyelmet kap. Szükséges-e a témával foglalkozni egész évben?