Július 26-án este kiderült, kit vettek fel és kit nem a választott felsőoktatási intézménybe. Akkor se keseredj el, ha nem jutottál be álmaid egyetemére. Amíg újrapróbálkozol, jelentkezz egy képzésre, később annak is nagy hasznát veheted. Íme, 2023 legnépszerűbb képzései.

1. Egyre népszerűbb a fiataloknál

A szakács szakmát nemcsak a szakközépiskolában is lehet kitanulni, hanem egy tanfolyam kereti között is. Az időtartama a képzéstől is függ, de el lehet végezni egy gyorsított kurzuson akár 10 hónap alatt is. A felmérések szerint ez a szakma is egyre népszerűbb a fiatalok körében pont úgy, mint a cukrász képesítés.

2. Két év alatt megszerezhető

A közösségi média fejlődésével és térnyerésével a grafikus szakma egyre keresettebbé válik. Azonban nemcsak az internet világában, hanem egyéb más területen is lehet kamatoztatni: alkothatunk logókat márkáknak, de akár egy reklámügynökségnél is elhelyezkedhetünk. A képzés abban az esetben öt éves, ha nem rendelkezünk érettségivel, viszont, ha van, akkor két év alatt meg lehet szerezni a grafikus bizonyítványt.

3. Merüljünk el a számok világában

Egyre nagyobb a kereslet a pénzügyi- és számviteli ügyintézők iránt. Egy ilyen papírral nagyon sok lehetőségünk van, hiszen a cégeknek nagy szükségük van a kiváló szakemberekre. A képzés nappali és esti tagozaton is indul intézménytől függően. Vannak olyanok, ahol csak érettségivel kezdhető meg a képzés, de a kormány szakmajegyzéke szerint alapfokú végzettséggel is van rá lehetőség.

4. Ennek a barátnők is örülnek

A megújult rendszerben továbbra is népszerű képzésnek örvend a kézápoló és körömkozmetikus, illetve speciális lábápoló szakma. Az OKJ-s képzéshez képest a szakmai oktatás időtartama jócskán megnövekedett: alapfokú végzettséggel öt év, érettségivel két év. A sminkes és műszempillás tanfolyamok ugyanilyen keresettek, ezeket viszont egy néhány napos tanfolyamon is elsajátíthatjuk - írja a Fanny magazin.

5. Adjunk másoknak tanácsokat

Egyre többen választják a coach képzést is, hiszen akár cégek is alkalmazzák a szakembereket, hogy az alkalmazottaknak segítsenek különböző problémák megoldásában, tanácsadásban. De sokan keresik fel a coachokat, ha például karrierváltásban gondolkodnak. A képzések ára ugyan nem túl olcsó, és az időtartam is változó, de hosszú távon kifizetődő.

6. Törődjünk az egészségünkkel!

A fiatalok körében szerencsére egyre fontosabb az egészséges életmód. Melynek nemcsak a táplálkozás fontos része, hanem a rendszeres testmozgás is. A sportedző képzéssel lehetőségünk van másoknak is átadni a sport szeretetét. A legtöbben a személyi edző szakmát választják, és mellé akár tökéletesen passzol a dietetikus képzés is.

7. Számítógép-rajongók előnyben

Ha érdekel minket a programozás, az adatkezelés vagy bármilyen informatikai munka, akkor ezekből is bőséggel találunk képzéseket. A munkaerőpiacon is értékes, hiszen mindig mindenhol keresnek IT-szakembert, ráadásul a fizetés is kiemelkedő a legtöbb helyen.

8. Kevés a jó szakember

Mivel kevés a szakember, ezért egyre több fiatal választja a villany- vagy autószerelő szakmát. Ezek a tanfolyamok szintén hosszabb idejűek, majd a végén kötelező egy központi szakvizsgát tenni. A képzés ára 400 és 700 ezer forint között mozog.

9. Járjuk be a világot!

Akik imádják az utazást összeköthetik a kellemest a hasznossal. A szakmajegyzékben szerepel a turisztikai vezető képzés, azaz az idegenvezető szakirány. Legalább egy idegen nyelv elsajátítása szükséges lehet, de amíg nem érezzük biztosnak nyelvtudásunkat, addig magyar csoportokkal is foglalkozhatunk. Ez egy hatalmas lehetőség, hiszen a munka mellett a világot is megismerhetjük.