Az egykori hercegné azt szerette volna, ha a fiai valami hétköznapit is megtapasztalhatnának a palota falain kívül, ezért titokban szombatonként gyakran elvitte őket egy McDonald's-ba. Vilmos és Harry nagyon szerette a hamburgereket, ám a kensingtoni séf nem volt elragadtatva ezektől a kiruccanásoktól. Gyakran felhívta Diana figyelmét, hogy ő is tudna hamburgereket készíteni, ám a hercegné tájékoztatta, a fiúk nemcsak a szendvicsért rajonganak, hanem a játékokért is, amiket a menü mellé kapnak.

A kiruccanásuk után pedig rendszerint hazatértek és együtt nézték meg a Vakrandi című realityt, miközben falatoztak. "Ezután hazajöttek, és leültek egy hatalmas kitömött vízilóra, amelyet Diana a tévé előtt tartott" - mondta a hercegné egykori komornyikja és közeli barátja, Paul Burrell. Nemrég derült fény arra is, hogy Vilmos nagyobbik gyereke, György milyen egyszerű ételért rajong: ezért van odáig a herceg.