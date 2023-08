Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Vigyáznod kell a pénzedre, de nem kellene rágörcsölnöd. Hétfőn, kedden és szerdán olyan fényszögek lesznek az égen, amelyek merevségre hajlamosítanak téged. A hét második felében fenntartással kell kezelned a híreket. Ne vegyél készpénznek semmit! Hétvégén ne csak a nyár miatt válassz vizes programot, hanem azért is, mert a bolygók ilyesminek kedveznek.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Hétfőtől szerdáig három nap alatt négy kellemetlen és három kellemes fényszög lesz az égen a te szempontodból. Vagyis érhetnek kellemetlenségek, amelyeket higgadt módodon tudsz majd kezelni. Ha sikerül megőrizned a híres higgadtságodat, akkor nem lesz gond. Ezek után a barátaid és/vagy a gyerekeid sokba kerülhetnek. A hétvégét akkor alakul szuperen, ha jut időd csobbanni is legalább egyet...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A hét első felében minden feszültség lepereg rólad, de csütörtöktől érzékennyé válhatsz. Szinte bárki bármikor szól hozzád, sértésnek veszed. Gyorsan vedd észre, senki sem akar bántani téged! Legokosabb, ha rögtön szólsz, amikor valami nem esik jól, így hamar kiderül a másik szándéka. Hétvégén mindegy, milyen vízben fürdesz, úszol, csak mindenképpen tedd meg!

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Valaki megmérgezi a gondolataidat, s innentől kezdve a pénz miatt aggódsz, pedig nincs is akkora baj. Nem újdonság, hogy a környezetedben többen gyártanak és terjesztenek összeesküvés elméletet. A te dolgod annyi, hogy ezeket nem hallod meg. Amennyiben sikerül, megőrizheted a lelki nyugalmadat. Ez a hétvége a tied. Minden a te malmodra hajtja a vizet. Szó szerint és átvitt értelemben is...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem fogod megúszni a hét elejét nézeteltérés nélkül. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek feszültté, sőt ingerlékennyé tehetnek téged. Azt hiszed, senki sem ért meg téged, s emiatt egyre magányosabbá válsz. Hagyd abba az önsajnálatot, és azonnal jobban leszel! A hét második felében és a hétvégén utaznod és/vagy kikapcsolódnod kellene...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Kedden és csütörtökön a Szűzben járó Merkúr szuper fényszöggel kapcsolódik más bolygókhoz, amelynek köszönhetően a közérzeted szuper lesz. Akkor is, ha látod, hogy szinte lehetetlen egyszerre több fronton helytállnod. Meglepően jól viseled ezt az egészet, és nem kezdesz kapkodni, idegeskedni. Jól teszed, mert attól úgy sem lenne jobb. Hétvégén keress vidám társaságot, és töltsd velük az időt!

