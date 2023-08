A fejtetű minden szülő rémálma és a legtöbben bizony találkoznak is vele: a gyerekek minimum egyszer, de inkább többször hazahozzák a közösségből. Nos, egy ausztrál vegán anyuka nem így látja, ő nem hajlandó megszabadulni a gyereke tetveitől, mégpedig világnézeti alapon.

Egy ausztrál édesanya a Ninemsn tanácsadó rovatában tette közzé - ami aztán a Redditre is felkerült -, hogy vegán szonszédja nem hajlandó eltávolítani a tetveket a gyermeke hajából, mondván, az kegyetlenség lenne az élősködőkkel szemben.

A nő levelében elárulta, a vegán édesanya kislánya és az ő gyermeke jóban vannak, és egy közös játék után arra lett figyelmes, hogy a hétvéves gyermeke is tetves lett. Ekkor felkereste a szomszédját, hogy figyelmeztesse a bajra és döbbenten vette tudomásul, hogy tisztában van a helyzettel.

"A vegánok nem ölnek meg egyetlen élőlényt sem" - idézi a nőt a The Sun. Az asszony ugyanis ezzel indokolta, hogy miért nem kezeli a lánya fejbőrét és haját. Hozzátette, azért a kertben próbálja kifésülni azokat, ugyanis ott van esélyük a parazitáknak a túélésre.

Az esetet a Redditen is véleményezték, és a legtöbben úgy vélik, hogy ez esetben nincs helye az állatvédelemnek, mint ahogyan akkor sem így gondolkodunk, ha egy nagyobb állat megtámad bennünket vagy valami a vérünket szívja. Persze olyan is akadt, aki a vegán állásponttal értett egyet, miszerint a tetveknek is joguk van az élethez.