Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma ne légy olyan forrófejű! Mielőtt meghozol egy döntést, adj elegendő időt önmagadnak ahhoz, hogy mindent alaposan átgondolj. Várd meg a pillanatot, amikor a megérzésed azt súgja: most! És csak akkor cselekedj.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szombaton könnyen elragadnak az indulataid, ezért ügyelned kellene az önkéntelen reakcióidra, főleg, ha valaki nem udvariasan szól hozzád. Tedd félre most az egódat és ne semmisítsd meg az illetőt, hagyd futni inkább...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma ismét egy lépéssel közelebb kerülsz ahhoz, hogy az életed olyan módon alakuljon végre, ahogyan azt már régóta tervezgeted. Jobb, ha ezt az örömödet most magadban tartod. Sokan irigykednek ugyanis a sikereidre.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Igazán vidám napra számíthatsz, és lehetőséged lesz több embernek is a kedvére tenni úgy, hogy közben még te is kellemesen érzed magadat. Tedd meg, kelts jó benyomást másokban és meg fogod látni, hogy ez még hasznosnak is bizonyul a számodra valamiért.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A pletykákkal csak óvatosan! Szombaton nagyon ügyelj arra, hogy milyen információt adsz ki magadról, vagy egy harmadik személyről egy beszélgetésben, mert nem tudhatod, hogy a hír milyen gyorsan jut el avatatlan fülekbe...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Általában nagyon is gyakorlatias vagy, így nem okoz gondot, hogy pusztán gyakorlatias szempontok alapján értékelj egy helyzetet és ennek megfelelő döntéseket hozz. Szombaton azonban nagyon erős érzelmek törhetnek fel benned egy ügyben, és ez megnehezíti a helyzeted.

