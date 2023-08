Mindenkit, akit lustálkodni látunk, kanapékrumplinak, lajhárnak, naplopónak gondolunk, hiszen ez a haszontalansággal egyenrangú. Pedig még a legelfoglaltabb ember is hajlamos időnként lustának érezni magát. De ha ez egy olyan állapot, amelybe mindenki kerül egy adott időpontban, akkor miért kell feltétlenül negatívan szemlélnünk? Lássunk néhány meglepő tényt a lustaságról!

1. A legvérmesebb ragadozók

Tanulmányok kimutatták, hogy a legproduktívabb ragadozók a leglustábbak. Képesek akár napi 18 órát semmittevéssel tölteni. Lustának lenni nem túl egyszerű. Keményen kell dolgozni azon, hogy mondjuk egy oroszlán vagy éppen egy ember hosszú ideig tétlen maradjon.

2. Serkenti az agyműködést

A lusta napoknak pihentetőnek kell lenniük anélkül, hogy hasznos gondolatok járnának az elménkben. Az alapjárat tökéletes módszer arra, hogy teljesen ellazítsuk az elménket. Gondoljunk csak a meditációra! Nem csak hogy mozdulatlanul kell ülni – kivéve a sétáló meditációt –, de még arra is ügyelnünk kell, hogy ne gondoljunk semmire. Próbáljuk ki, akár csak pár percig! Ugye, hogy nem is olyan könnyű? Pedig ez a legtökéletesebb módja annak, hogy kiürítsük az elménkből a felesleges gondolatokat, és helyet teremtsünk annak, ami tényleg fontos. Emellett az agyunk a nap 24 órájában kattog. Igen, még alvás közben is, ezért fontos, hogy néha tényleg csak tompán bámuljunk magunk elé, hagyjuk, hogy az agyunk is megpihenjen, hiszen csak ilyenkor képes regenerálódni - írja a Fanny magazin.

3. A legjobb fegyver stressz ellen

Nem véletlen, hogy a lusta emberek végtelen nyugalmat árasztanak. Megfigyelhető, hogy ők bizony sokkal jobban összpontosítanak a hosszú távú célokra. A lustaság tehát nem azt jelenti, hogy haszontalanok vagyunk. Inkább azt, hogy a szétszórtság, kapkodás, stresszelés helyett a kitűzött célra összpontosítunk. Akkor keljünk át a hídon, ha odaérünk a folyóhoz – ez annyit jelent, hogy ne idegeskedjünk feleslegesen olyan dolgokon, amelyek még be sem következtek.

Biztosan mindannyian megtapasztaltuk már, hogy rettenetesen összpontosítunk valamire, hogy megtaláljuk a megoldást, de egy értelmes ötlet sem jut eszünkbe. Aztán egyszer csak, amikor épp nem csinálunk semmit, nem gondolkodunk, csak bambulunk, a semmiből bevillan a tökéletes megoldás. Megvan az oka annak, hogy az agyunk ezt a pillanatot választotta, hogy összekapcsolja a kavargó gondolatokat. Amikor figyelmünk nyugalomban van – például tétlenség vagy lustaság idején –, elménk lenyűgöző helyekre képes vándorolni, ha úgy tetszik: szabadon szárnyal. És ilyenkor jönnek a zseniális megoldások.

4. Pontosabb munkavégzés

A halogatás vagy a munka elhalasztása lustaságnak tűnhet. De ez nem mindig van így. Vannak, akik azért halogatják, mert határozatlanok, nem tudják még pontosan, hogyan kellene a feladatot hatékonyan és sikeresen elvégezni, ezért nem kezdenek el ész nélkül kapkodni. De vannak, akik szándékosan halogatják a tennivalót, mert szeretnek nyomás alatt dolgozni. Tehetségük van arra, hogy ügyesen gazdálkodjanak az idővel, és adott időn belül elvégezzék a munkát, még akkor is, ha az utolsó pillanatig csúszik.

5. A lusták intelligensebbek lehetnek

A lustákat hajlamosak vagyunk unalmasnak és butának titulálni. Pedig a lustaság bennük csak felszínes, mivel nekik is folyton jár valami a fejükben, ám meglehet, hogy nem felesleges aggodalmak, hanem valós problémák, amelyekre így a leghatékonyabb megoldást fogják megtalálni. A semmittevés a legtermékenyebb időszak számukra, mivel ez segíti elő a zseniális ötletek kidolgozását.

6. Energiát spórolnak

Aki állandóan mozgásban van, folyamatosan tevékenykedik, rengeteg energiát fordít teljesen felesleges dolgokra. Ha viszont valaki lusta, akkor esze ágában sincs szükségtelen lépéseket megtenni, így képes az energiáját a valóban fontos dolgokra koncentrálni. Tisztában vannak azzal is, hogy néha a várakozás önmagában is megoldhatja a problémákat.