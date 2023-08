Így érdemes élni! - gondolhatjuk, miután látogatást teszünk Dörgicsén, megcsodáljuk a levendulaültetvényt, elfogyasztunk egy-egy levendulás teasüteményt, netán jógázunk vagy meditálunk egyet a gyönyörű kertben.

A major, a feldolgozóüzem és a Levendárium márkanév megálmodója dr. Demján Ildikó, orvos-természetgyógyász, gyógynövénytermesztő, nemzetközi aromaterapeuta volt. Férjével, dr. Jurasits Zsolttal közösen vált valóra nagy álmuk, mikor 2003-ban elültették az első levendula bokrokat.

A helyszín sem véletlenül lett választva, hiszen nagyon erős spirituális energiák vannak a feszület szárnyain elhelyezkedő területen. Mind a növények, mind az idelátogató turisták jól érzik itt magukat, átélik a hely varázsát.

Az évek alatt egyre népszerűbb és különlegesebb hellyé nőtte ki magát a major, majd bekövetkezett a tragédia, amely teljesen romba tiporta az idilli, édes álmokat: a Levendárium megálmodója, dr. Demján Ildikó 2020. áprilisában hosszantartó betegség után elhunyt. Férje, Dr. Jurasits Zsolt azóta is lehetségessé próbálja tenni a lehetetlent és pótolni a pótolhatatlant. Szavak nincsenek rá, ahogy minden erejét összeszedve talpra állt és azóta is töretlenül fenntartja, szépítgeti, építgeti a helyet egy stabil és tettre kész csapattal a háta mögött.

Zsolt személyében egy fantasztikus embert, mondhatni egy példaképet ismerhettem meg meseország álomszép levendula bokrai között tett sétánk közben.

– Önök a feleségével együtt álmodták meg ezt a csodaszép helyet. Ildikó, 2020 tavaszán elhunyt, hogyan tud azóta tovább működni a hely?

– Nehezen, de erőnket meghaladó módon kapaszkodtunk egymásba a kollégákkal is, családdal is, visszük tovább azt a szálat, azt a vonalat, amit együtt kezdtünk el. Nagyon stabil a csapat, tulajdonképpen négy állandó alkalmazott van, akik télen nyáron dolgoznak velünk, illetve a napszámosok, akik segítenek az aratásban és a feldolgozásban. Így tudunk haladni tovább, de természetesen pótolhatatlan a hiány.

– Hogyan telnek most a mindennapjai?

– Én leköltöztem ide Dörgicsére, amíg élt a feleségem, mi kétlakiak voltunk és Budapestről ingáztunk naponta felváltva és együtt is. Volt, hogy egy héten 3-4 napot itt töltöttünk, 3-4 napot Budapesten. Feleségem halála után, csak úgy tudtam folytatni, ha leköltözök ide, meg is tettem. Azóta itt élek, más fajta élet a vidéki életmód, de nagyon szépen sikerült megtalálni a társakat, barátokat, ismerősöket. Fiatalok is egyre többen költöznek a faluba ez jót tesz a helyi erőknek.

Ahogyan Ön is mondta, itt nagyon jók a szakrális energiák. Sokan megtalálják itt a számításaikat a faluban.

Ildikó szaktudása nélkül hogyan boldogul a gyógynövényekkel?

– Az a nagy szerencsénk, hogy Ildikó receptúrái megmaradtak, azok a fajta készítmények, amiket ő kitalált, illetve leengedélyeztettünk azok fejlődőképesen tovább tudnak működni, megvannak. Az alkalmazottak időközben kitanulták a metódusokat. Virágvizeket és illóolajokat is tudunk gyártani. Változatlan termékpalettával tudunk dolgozni. Megvannak a virágvizeink, például a zsálya, muskotályzsálya, bazsalikom, kakukkfű, citromfű, menta, olasz szalmagyopár és van kétfajta levendulavirág víz. Ezeken kívül, illóolajokat is csinálunk, nagy kedvencünk a rózsavíz is.

Ildikó Európa hírű szaktudását nem lehet pótolni, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindent dokumentáltunk.

– A honlapon így fogalmaztak: "ez a hely a természet üzenete." Ezzel pontosan mit szerettek volna kifejezni?

– Érdekes, mert ez egy biogazdaság, ahol vagyunk. Semmiféle vegyszert nem használunk. A biodinamikus gazdálkodás hívei vagyunk, tehát a holddal együtt gazdálkodunk. Akkor szüretelünk, akkor aratunk, akkor permetezünk, amikor az ideje van. Nem csak napszakon belül, hanem természetesen a hónap naptáron belül is.

Ez a természet üzenete az a kis mottó a mi működésünköz, hogy igyekszünk a legkevésbé befolyásolni mesterséges anyagokkal a kertet.

Amennyire csak lehet, tényleg a legjobb barátunk a kapa és a sarló. Mindent a legtermészetesebb módon próbálunk használni, hasznosítani.

A biodinamikus gazdálkodás a biogazdálkodás egy változata. Olyan mezőgazdasági gyakorlat, amely természetes anyagokat és folyamatokat használ a növények termesztéséhez és az élelmiszerek előállításához, azonban a gazdaságot egyetlen „élő organizmusnak" tekinti, amely számos, egymástól kölcsönösen függő elemből áll. A biodinamikus és a biogazdálkodás közötti fő különbség az, hogy a biodinamikai gyakorlat során a gazdák előtérbe helyezik a természet ritmusát. Például a nap- és holdmozgásokat tanulmányozzák, hogy a növények termesztésének és betakarításának legjobb időpontját válasszák ki, hogy biztosítsák a legjobb minőségüket.

– Hogyan érintette a kollégákat, alkalmazottakat a változás?

– Rosszul érintette őket, a csapat tagjai közül már több, mint tíz éve itt van mindenki. A vállalkozások életében van egy általános migráció, de nálunk ez a négy ember egy olyan stabil csapat, akik értik már a dolgukat, felfedezik azokat a feladatokat maguknak is, amiket meg kell csinálni, nem kell őket állandóan inspirálni erre arra. Nekik is nehéz volt az átállás. Minden évben, amikor az első levendulaolajat kinyerjük a desztillációnál, első dolgunk, hogy kimegyünk a kollégákkal Ildikó sírjához és rácsepegtetünk egy kicsit.

– Mit gondol, amióta Ön vezeti a céget azóta is tart a folyamatos fejlődés, és előrelépés, mint ami régen is megfigyelhető volt?

– Azt gondolom, hogy nekem ilyen "úttörő" feladatom már nincsen, addig próbálom szinten tartani ezt a vállalkozást, amíg nem jönnek a gyerekeink, nyilván ezt nekik kell továbbvinni majd. Az ő dolguk lesz. Jelenleg még a családalapítás időszakában vannak. Olyan nagy fejlődést úgy gondolom már nem is kell elérni.

Akinek dolga, hogy idejöjjön, az úgyis idejön.

Nincs szükség egyébként több marketingre, így is megfordul a kertben naponta nagyjából kétszáz ember. Nincs szükség arra, hogy kétezer ember is itt legyen, kezelni sem tudnánk a helyzetet és a kertnek sem tenne túl jót. Pont azon az energiaszinten van, ami kell ahhoz, hogy működjön, de nem túl sok.

– Mitől egyedibb/különlegesebb a Dörgicsei Levendula major, mint más levendula ültetvények?

– Ha spirituális módon szeretnénk megközelíteni, akkor, ha megnézzük a területeink elhelyezkedését tulajdonképpen egy feszület szárain vagyunk rajta. Északra van tőlünk egy Szent Miklós-templomrom, Szent Péter-rom, lent van a Nagyboldogasszony-templomrom, van egy Szaturnusz-templom és egy Szent Balázs-templom.

Ez egészen biztos, hogy spiritualitásban olyan üzenetet hordoz, ami a növényben megjelenik. Ezt nem kell feltétlen nekünk érezni vagy tudni, megmagyarázni, de valami oknál fogva mégis csak működik. Mikor ide jönnek az emberek megérzik ezt. Olyan emberek is, akik nem feltétlen fogékonyak és nyitottak a spiritualitásra, az energiákra.

Sokan jönnek akik, azt mondják, hogy csak öt perc alatt megnézik, aztán mégis maradnak két órát, meditálgatnak a kertben vagy jógáznak. Vannak foglalkozásaink, spirituális előadásaink is egyébként, tehát az erre nyitott vendégek is biztosan megtalálják azt, amit keresnek. Én magam is jógázom, meditálok napi szinten. Koncertek, irodalmi estek, színházi előadások és tanácsadások, hangversenyek is szoktak lenni nálunk.

Összességében tehát az energiák és ezek a sokrétű lehetőségek, amelyek megadják a helynek a teljességét és azt, hogy egyedi és különleges legyen. Erősítik egymást.

Létrehoztunk egy égi-földi átjárót, ez tulajdonképpen a turpus, ez a szakrális geometriának egy építménye. Érdekes, hogy azt mondják a vonalakat meg kell nézni, ahova az ember ezeket a szakrális építményeket teszi. Na most, itt maga alá húzta a vonalakat maga az építmény. Tehát, nem feltétlenül kell nekünk odarakni ezt az építményt, hanem alámennek a vonalak, megerősítik egymást. Ez biztosan működik olyan csatornákon keresztül, amit mi nem feltétlenül tudunk.

– Mik a tervei a jövőre nézve?

– Mindig vannak szösszenetek, előadások, amelyek jó társaságot teremtenek, jó energiákat. Célunk most, hogy ne csak nyári programok legyenek, hanem egész évben szervezzünk eseményeket, előadásokat. Kialakult már egy olyan társaság itt, akik ezt igénylik. Nagy nyomás volt most, hogy 2023-ban Veszprém elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, rettentő sok előadás és program volt. Minden faluban volt legalább tíz rendezvény egy héten, az emberek már fizikailag sem tudtak mindenen ott lenni.

Egy hosszabb távú tervünk, hogy egy fedett fogadóteret szeretnénk kialakítani, ami esetleg esküvőre, keresztelőre, szabadtéri koncertre is alkalmas. 5 éve tervezgetjük, reméljük előbb-utóbb meg is valósul.

Veszprém a Bakony-Balaton régióval közösen egyedülálló módon 2023-ban egy egységes élményrégióként viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet. A régió vendégei így nemcsak a Balatonban, hanem a gazdag kulturális programok kínálatában is megfürödhetnek. Január 21-én látványos ünneppel kezdődött el Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa év. A nyitóesemény hétvégéjén 13 helyszínen, 50 fantasztikus kulturális eseményen vehettünk részt.