Levendulás termékekkel mindenki találkozott már, ha más formában nem is, a nagymama szekrényében pihenő molyriasztó vagy levendulás szappan biztosan sokaknak ismerős. A levendula azonban ennél sokkal izgalmasabb alapanyag, amelyet rengeteg módon felhasználhatunk és amiből otthon is sok-sok klassz dolgot készíthetünk.

Levendulaszörp

A nyári melegben például nagyon frissítő tud lenni egy finom üdítő, amelyhez mi magunk is elkészíthetjük a levendulaszörpünket. Ehhez nem kell más, csak 50 dkg levendulavirág, amit leszedünk a tövekről, 2 kg cukor, valamint 2 darab (kezeletlen héjú) citrom felkarikázva, amiket felteszünk 2 liter vízbe főni. Miután felforrt, adjunk hozzá 2 tk citromsavat, majd egy rottyanás után fedjük le és hagyjuk állni 10-12 órát. Ezt követően szűrjük át a levet, forraljuk fel újra, majd még melegen töltsük jól zárható (csatos) üvegekbe és dunsztoljuk. Kamrában, pincében sokáig eláll, de ha felbontottuk, mindenképpen hűtőbe tároljuk, amíg el nem fogy.

Levendulás fröccs

Amíg a gyerekek a levendulaszörpöt iszogatják, addig a felnőttek elkortyolhatnak egy jó levendulás fröccsöt, ha már ott sorakozik a kamra polcán a saját készítésű szörpünk. Nincs is más dolgunk, mint fogni egy szép, öblös borospoharat, tenni bele néhány jégkockát, pár szelet narancs és/vagy citromkarikát, rálöttyinteni 1-2 evőkanál levendulaszörpöt, majd az egészet felhúzni 1 deci fehérborral vagy rozéval és 2 deci szódával. Az arányok persze változhatnak annak fényében, hogy ki milyen édesre szeretné a fröccsöt, illetve ki milyen arányba szokta keverni a bort és a vizet.

Levendulás olívaolaj

A levendulát idehaza nem igazán szoktuk fűszernövényként használni, pedig a mediterrán konyha egyik nagyon kedvelt ízesítője – például fűszerkeverékek népszerű eleme is. De akár levendulás olajat is készíthetünk belőle, ha 250 ml olívaolajba beledugunk 2-2 szál kakukkfüvet és levendulát, majd 2 hétig sötét helyen érleljük. Nagyon feldobja a szokásos salátát, de grillezéskor is jó szolgálatot tehet.

Levendulás fürdőbomba

Nem csupán a konyhában, de a szépségápolás területén is hű társunk lehet a levendula. Azt ugyan nem mondjuk, hogy főzzünk belőle szappant, mert az kicsit macerás, ám fürdőbombát gyorsan és egyszerűen készíthetünk belőle. Ehhez picit több hozzávaló kell, de megéri, mert a házi fürdőbomba bőrbarát, kemikáliáktól mentes, nyugtató hatású, csak élelmiszer-minőségű hozzávalókat tartalmaz (kivéve, ha teszünk bele illóolajat) és a gyerekek is imádni fogják a vízben pezsgő kis golyókat, kockákat. A pontos receptet és az elkészítés módját korábbi cikkünkben találod.

Reméljük, mindenkinek megjött a kedve, hogy ne csak fotózza vagy szüretelje a levendulát, de valamit készítsen is a szezon legkedveltebb virágából.