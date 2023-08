A háromszög mutatja

A legtöbb üzletben műanyagból készült kulacsot árulnak, de azt, hogy milyen fajta műanyagból készül egy termék, az alján található háromszögbe írt számjegy árulja el. A leggyakoribb az 1-es szám és a PET, vagy PETE jelölés. Ha 2-es, 4-es vagy 5-ös szám van a terméken, az biztonságosan megvásárolható, de ha 1-es, 3-as, 6-os és 7-es számmal jelölt műanyagból készült a termék, lehetőleg ne vegyük meg..

Ezért ne töltsük újra

Sokan használják újra a kiüresedett PET-palackjaikat kulacsként. Az ilyen egyszer használatos palackokból bizonyos idő után a víz – főleg melegben és fény hatására – különböző lágyítószereket oldhat ki, melyek befolyásolják a hormonháztartás megfelelő működését, valamint a palackban lévő baktériumok egészségre károsak lehetnek.

Óvakodjunk a BPA-tól

Vigyázzunk a kemény, polikarbonátból (7-es PC) készült kulacsokkal. 2011-ben betiltották cumisüvegekben az EU-ban, illetve számos más országban is, mivel kiderült, hogy különösen magasabb hőmérsékleten és savasabb közegben hormonrendszert károsító biszfenol-A (BPA) jut ki belőle. A BPA kis mennyiségben is káros, sőt rákkeltő kockázata is van.

A hármas együttállás

Sok palack van a piacon, amire ráírják, hogy BPA-mentes, de mivel számos más anyag is kijuthat műanyagokból, ez még önmagában nem garancia a kockázatmentességre. Egy BPA-mentes és egyben Tritan vagy EcoCare feliratú termék az átlagosnál jóval biztonságosabb.

Az első helyezett

A műanyag kulacsok közül lehetőleg az opálosan átlátszó polipropilénből (PP+ 5-ös szám a háromszögben) készült termékeket válasszuk, mert ez biztonságosabb alternatívája a többi műanyagnak. Szintén jó választás lehet az a termék, amely a 2-es számmal jelölt HDPE műanyagpolimerből készült.

Ezért ne használjunk alumíniumot!

Nagyon népszerűek az alumínium kulacsok is. Sajnos, ahogy a konzervek és az üdítős dobozok belsejéből is jutnak ki biszfenolok (BpA, BpS és BpF), úgy az epoxigyanta bevonatú alumínium kulacsokban és dobozokban is megtalálható ez a hormonkárosító anyag.

Évekig hű társunk lehet

Jó választás lehet a bevonatmentes rozsdamentes acél, elsősorban víz tárolására. A 304-es jelölésű termékek ellenállnak a korróziónak és a hőnek, de ne tartsunk benne savas italokat, például kólát, teát vagy lúgos folyadékot, mert ezek hatására ezekből is kioldódhat valamennyi fém, nikkel, illetve króm is.

Könnyű a tisztítása

A kulacsokban rengeteg kórokozó, például baktérium vagy gomba tud elszaporodni, amelyek egészségügyi kockázata sokszor jóval magasabb, mint az adalékanyagoknak. Ezért a divatos speciális kialakítású, szívószálas kulacsok helyett válasszunk olyat, amelynek a kulacs nyaka és kupakja minél egyszerűbb, hiszen annál könnyebb lesz tisztán tartani.

Vigyázat, könnyen törik!

Szintén megbízható alternatíva az üvegpalack, bár hátránya, hogy könnyen törik. Érdemes olyat vásárolni, ami kívülről fémmel, műanyaggal, tokkal van megerősítve. A legjobb, ha a kupak rozsdamentes acélból, vagy polipropilén műanyagból készül, és szivárgásmentes záródást biztosít.

Hagyjuk inkább kihűlni

Bármelyik kulacsot választjuk, kisebb a kockázat, ha savas italok helyett vizet töltünk bele. Ha mégis teát öntenénk bele, hagyjuk kihűlni, mielőtt a palackba kerülne. A túl forró folyadék mind a műanyag palackokból, mind a belül műanyag bevonatos alumínium kulacsokból nagyobb eséllyel old ki adalékokat - írja a Fanny.