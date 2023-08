Ha téged is érdekel a lakberendezés, szívesen díszíted az otthonod, de a föggönyöket illetően tanácstalan vagy, akkor a cikkünk neked szól! Ötleteinkkel te is könnyedén feldobhatod a megunt drapériákat.

Bájos tüllszegély

Ha szereted a babaházakat, és a kislányos stílust, akkor csodás dekoráció lehet egy olyan függöny, aminek a szegélyén kis tüllréteg díszeleg. Ezt mi magunk is elkészíthetjük, ha van otthon varrógépünk. A megunt függönyből vágjunk le annyit, amennyit szeretnénk, és toldjuk meg a tüllréteggel.

Kézzel festett bambuszfüggönyök

A vékony pálcikákból álló, rolóként is használható bambuszfüggönyöket olyan színűre vagy mintájúra feshetjük, amilyenre csak szeretnénk. Kössük össze a szálak végjeit, hogy a pálcikák ne mozduljanak el egymástól, így lesz szép a végeredmény.Használhatunk festékszórót vagy vízfestéket, a fán az is szépen megmarad.

Csillogó, színes gyöngyök

Igazán különlegessé varázsolhatjuk a függönyöket, ha színes üveggyöngyöket varrunk fel rájuk. A szegélyeket is díszíthetjük így, de hosszában is felvarrhatjuk őket. Bármelyik hobbi boltban vásárolhatunk olyan kövecskéket, melyeket ékszerek készítéséhez is használnak. Érdemes ezek közül választani a projekthez, mert könnyen felvarrhatók.