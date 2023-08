Bár már sok paradicsom beérett, biztosan nem az összes, sőt, még csak most jön a dömping a kiskertekben, teraszokon. Létezik egy trükk, amit most még érdemes bevetni, hogy a termés édesebb, egészségesebb legyen.

Szódabikarbónatrükk

Az alapvetően savas paradicsomot nem mindenki tudja fogyasztani, de ha öt liter vízbe két evőkanál szódabikarbónát keversz és ezzel locsolod a növényeket, édesebb és teltebb ízű lesz a termés.

A szódabikarbóna természetes növényvédőszer is, biokertészek vízzel keverve a levelekre is szokták permetezni megelőzésképpen. Mivel a legtöbb gombafertőzés a talaj felől támad, a szódabikarbónával kezelt talajról kisebb eséllyel fertőződnek meg a paradicsombokraid. Emellett távol tartja a meztelencsigákat és a hangyákat is a növényektől - írja a Ripost.

Finomnak finom, de zöldésg vagy gyümölcs?

Hazánkban a nyelvészet és a növénytan iránt kicsit is érdeklődő emberek gyakran vitáznak arról, hogy a paradicsom pontosan zöldség, avagy gyümölcs. A köznyelvben általában egyszerűen döntjük el a kérdést: az a termés, ami finom édes, gyümölcsnek számít, míg a nem édes ízű zöldségnek. A paradicsomok között azonban találni olyan faját, mely kifejezetten édeskés, így akár gyümölcsként is megállná a helyét. Mindezek ellenére a paradicsom az uborkához és a paprikához hasonlóan a zöldség kategóriába tartozik, és erről bírósági papírja is van.

Ezért is fogyaszd!

A paradicsom csökkenti a vérrögképződés és a szívbetegségek kialakulásának esélyét. Nagy mennyiségú béta-karotin és likopin tartalmának köszönhetően kiváló sejtvédő, így a rákbetegségek kialakulásának kockázatát csökkenti, elsősorban a mell-, a prosztata- és a hererák ellen lehet hasznos.

Szintén likopintartalmának köszönhető, hogy jó hatással lehet a cukorbetegek szervezetére, de segíthet megelőzni a sztrókot.