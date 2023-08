A TMZ úgy tudja, hogy a válópert Asghari adta be kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva és ha ez nem lenne elég, házastársi tartásdíjat is követel az énekesnőtől, sőt, a válóper költségeit is rátestálná.

Ashgari ügyvédje, Neal Hersh elmondta, az edző azt a házassági szerződést is megtámadja, amit Spearsszel az esküvő előtt kötöttek, ám a lap szerint ezzel valószínűleg nem jár sikerrel, egyébként pedig Spears amúgy is azt tervezi, hogy kifizeti exének azt, ami neki jár.

A férj a válópert 2023. július 28-án adhatta be, jólértesültek - és a férj vádjai - szerint Spears félrelépett. Britneynek október 24-én jelenik meg a könyve, amelyben ő maga írja le történetét.

Arról egyébként, hogy a pár magánélete nincs rendben, már korábban felröppentek a pletykák, erről itt írtunk, és az sem volt titok, hogy Ashgari nem örült annak, hogy neje meztelen fotókkal haknizik a közösségi médiában.