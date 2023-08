Kiderült, hogy a csillagjegyek közül, melyik az, amelyiknek a jelleme és a habitusa alapján a legnagyobb sansza van arra, hogy sorozatgyilkos legyen. Ezt persze ne vegyük szentírásnak, csupán arról van szó, hogy ez a jegy igencsak hirtelen haragú, és egyes esetekben veszélyes is lehet.

Minden csillagjegy egyedi jellemzőkkel rendelkezik. Susan Taylor, az Astrofame vezető asztrológusa szerint a 12 jegy között létezik egy, amire a leginkább jellemzőek a sorozatgyilkosok személyiségjegyei.

Az asztrológus elmondta, születésünk időpontja sokat elárul személyiségünkről, beleértve az erősségeinket és gyengeségeinket, ráadásul még bizonyos törekvéseinket is meghatározhatja. A Bikákról azt mondta, sokkal halamosabb gyikosságok elkövetésére, mint bármely másik csillagjegy.





Taylor az asztrológus-író David Jester felmérésére utal, aki a történelem legszörnyűbb és leggonoszabb sorozatgyilkosainak személyiséjegyeit vizsgálta, és észrevette, hogy legtöbbjük a Bika jegyében született, illetve Bika az aszcendense.

Susan Taylor szerint, ennek az lehet az oka, hogy a Bikákra erősen jellemzőek a következő jellemvonások: manipulatívak, meggyőzőek, karizmatikusak és perfekcionisták. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden Bika jegyű személy veszélyes, viszont a sorozatgyilkosoknál megfigyelt számos pszichológiai tulajdonság emlékeztethet bennünket a Bika erősségeire és gyengeségeire. Az asztrológus kiemelte, hogy a Bika jegyűek számos csodálatos tulajdonsággal is rendelkeznek, és ezek is abból fakadnak, hogy a jegy szülöttei tele vannak ambíciókkal és rendkívül kitartóak. A negatív tulajdonságai egyben előnyére is válhatnak.