Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Nap ma jegyet vált, belép a higgadt és precíz Szűzbe. Ez jó lehet neked, kissé leföldeli túláradó energiáidat. Az viszont mégsem annyira jó hír, hogy kissé megszaporodhatnak körülöttöd az akadékoskodó emberek. Márpedig te épp azt nem viseled el, ha valaki a kákán is csomót keres...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma találkozhatsz valakivel, aki nagyon érdekes személyiség és bár talán már ismered is az illetőt, ma egészen új oldaláról mutatkozik be. Légy vele barátságos, de ugyanakkor óvatos is, különösen akkor, ha azt érzed, valamit szeretne elérni nálad.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szerdán lehet, hogy besűrűsödnek kissé körülötted az elintézendő feladatok, és te érthetően ingerülten reagálsz majd minderre. Az viszont biztosan nem lesz jó, ha egy ilyen hangulatban bármilyen döntést hozol. Higgadj le, és akkor mindent elrendezel gyorsan és hatékonyan.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma a talán úgy érezheted, hogy a feszültségek, gondok elől az a legjobb menekülés, ha kis időt egyedül töltesz, és magadban dolgozod fel a problémákat, melyek foglalkoztatnak. Ez lehet, hogy részben igaz is, mivel így alkalmad lesz a megoldásokon is gondolkodni.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Nap ma elhagyja a jegyedet, és ez okozhat egy kis átmeneti enerváltságot. Ráadásul valakivel, aki közel áll hozzád, nagy az esély arra, hogy összezördülj, különösen amiatt, hogy az illető nincs éppen túl jó hangulatban. Ha látod, hogy ez a helyzet, maradj diszkrét, ne próbálj minden áron segíteni!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Nap ma a Szűz jegyébe lép, ami nagyon jó hír neked, és egészen személyes szinten fog érinteni. Most remekül érvényre tudod juttatni a képességeidet, és a vonzerőd is nagyon felerősödik. Csak úgy zsonganak majd körülötted az emberek!

