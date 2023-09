Régi sérelmeink felemlegetése lavinaként sodorhatja el a szeretetteljes kommunikációt. A felhevült, ingerlékeny pillanatokban hajlamosak vagyunk olyan dolgokat a másik fejéhez vágni, amelyeket valójában nem is gondolunk komolyan. A személyeskedés, egymás minősítése nem vezet semmi jóra, a másik fél megalázása vagy földbe döngölése csak növeli a bennünk dúló feszültséget és a másik iránt érzett haragot. Konfliktushelyzetben akár életre szóló sebeket is okozhatunk egymásnak a szavainkkal, amivel csak tovább szélesítjük az egymás között kialakult szakadékot.

Egy párkapcsolatban optimális esetben már jól ismerjük egymást, a másik arcának, testének minden egyes rezdüléséből tudjuk, hogy mit szeretne, mire vágyik, és szinte már fél szavakból is megértjük egymást. Így egy heves vita során próbáljunk meg ellenállni a kísértésnek, és kiabálás helyett inkább hallgassuk meg a partnerünket, figyeljünk oda rá, és próbáljunk meg alkalmazkodni. Tanuljunk meg az ő szemszögéből is rálátni a dolgokra, benne a kapcsolatunkra és saját magunkra - tanácsolja a Bors. Ez viszont türelem és szeretet nélkül elképzelhetetlen.

Mindig lesznek egy szerelemben nézeteltérések, melyek a megfelelő kommunikáció és tisztázó beszélgetések hiányában könnyen a házasság vagy a párkapcsolat bukását okozhatják. Attól nem lesz jobb senkinek, ha a szőnyeg alá söpörjük a gondokat, elnyomjuk saját igényeinket és elengedjük az évek óta dédelgetett álmainkat. A ki nem mondott vágyak hosszú távon elégedetlenséghez, és gyakran hűtlenséghez vezethetnek. Egy jól működő kapcsolatban a két fél meg tudja beszélni egymással a problémákat, és hagy némi szabadságot a másiknak.

Ahhoz, hogy igazán hatékony legyen a párkapcsolati kommunikációnk, nem csupán beszélgetésre van szükségünk. A beszéden kívül non-verbális módon is kifejezhetjük magunkat: akár a cselekedeteinkkel, gesztusainkkal vagy a mozdulatainkkal. Egy sokat sejtető mosoly, kedves érintés, spontán ölelés mind-mind fontos része egy jól működő párkapcsolatnak. Ráadásul, amikor megcsókoljuk, megöleljük a kedvesünket, a szervezetünk oxitocint termel, ami felerősíti a kötődést és az intimitást a partnerek között.

Ismerd meg a másik szeretetnyelvét!

Mindenkinek szüksége van arra a tudatra, hogy szeretve van, és persze nekünk is ki kell mutatnunk érzéseinket. A szeretetünket a sokféleképpen ki tudjuk fejezni, csakhogy nem biztos, hogy a másik fél ezt megérti. Gary Chapman, amerikai lelkész és párterapeuta öt szeretetnyelvet különböztet meg egymástól. Hogy melyik kommunikációs csatornán fogadjuk be és adjuk a szeretet, az függ a személyiségünktől és a neveltetéstől is. Arról, hogy melyek lehetnek ezek, itt írtunk.